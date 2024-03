Racing Bulls: Daniel Ricciardo raus, Ayumu Iwasa rein

​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko bestätigt: Im ersten Training des Japan-GP fährt Ayumu Iwasa für Daniel Ricciardo. Aber das ist keine Schock-Auswechslung, sondern seit längerem geplant.

Der Österreicher Dr. Helmut Marko, Motorsportberater von Red Bull, hat für SPEEDWEEK.com auf die Ereignisse des GP-Wochenendes von Australien zurückgeblickt (lesen Sie die ganze Kolumne hier). Dabei hat der 80-jährige Grazer zum kommenden Renn-Weekend von Japan festgehalten: «Am Freitag setzen wir im Training unseren Nachwuchs-Piloten Ayumu Iwasa ein, ein All-Nippon-Team.» Also Yuki Tsunoda und Ayumu Iwasa in Honda-befeuerten Rennwagen, ein Fest für die japanischen Fans.

Zwei Japaner gleichzeitig auf der F1-Bahn im Einsatz, das gab es an einem GP-Wochenende letztmals in Abu Dhabi 2009 – damals mit Kamui Kobayashi im Toyota und Kazuki Nakajima im Williams.

Zwei Japaner sogar im gleichen Team, das gab es letztmals bei Super Aguri 2006, mit Takuma Sato und Sakon Yamamoto in Brasilien.

Red Bull hat mit Liam Lawson einen weiteren Nachwuchsmann unter Vertrag, der 2023 bewiesen hat, dass er in die Formel 1 gehört. Der Neuseeländer hatte bei den Racing Bulls (damals AlphaTauri) den verletzten Ricciardo ersetzt und dabei eine hervorragende Figur gemacht.



Nun fährt der achtfache GP-Sieger Ricciardo seiner Form und Tsunoda hinterher, worauf im neuseeländischen Herald behauptet worden ist, Ricciardo könnte noch während der Saison gegen Lawson ausgewechselt werden. Das ist gegenwärtig der Wunsch Vater des Gedankens. Red Bull hält zum langjährigen Fahrer Ricciardo. Aber Fakt ist, und das hat auch Dr. Marko betont: Daniel muss gegen Tsunoda ein paar Zacken zulegen.



Der 22-jährige Ayumi Iwasa aus Moriguchi/Osaka fuhr 2022 und 2023 als Red Bull-Junior in der Formel 2 und wurde dabei Gesamtfünfter und -vierter. 2024 tritt der in der japanischen Super Formula an, wo er im ersten Rennen in Suzuka Neunter wurde.





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0