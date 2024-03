Red Bull Ring: Fahrtraining mit GP-Star Jean Alesi

​Für viele Rennkenner wird in Österreich ein Traum in Erfüllung gehen: Sie können am Red Bull Ring zwei Tage lang mit dem früheren Ferrari-Piloten Jean Alesi ein Fahrtraining absolvieren.

Er steht als Hingucker seit Jahren im Empfangsbereich des Red Bull Rings bei Spielberg: der Sauber C17 aus der Grand-Prix-Saison 1998, den einst Formel-1-Sieger Jean Alesi bewegte.

Alesi kehrt am 22./23. April an den Red Bull Ring zurück, sehr zur Freude einiger Gäste: Denn der inzwischen 59-jährige Südfranzose mit sizilianischen Wurzeln wird dann ein Fahrtraining leiten, bei welchem Sie dabei sein können! Gönnen Sie sich diese einmalige Gelegenheit oder basteln Sie daraus ein tolles Ostergeschenk für Ihre Lieben.

Und darum geht’s: Bei der Aktion «Go with your Pro» übernimmt der 201-fache GP-Teilnehmer die Rolle des Coaches. Wer könnte besser erklären, wie einen Rennwagen beherrscht werden soll als der WM-Vierte von 1996 und 1997? Buchen Sie jetzt einen Startplatz und sichern Sie sich die einmalige Chance, mit dem Sieger des Kanada-GP 1995 über Untersteuern und G-Kräfte zu fachsimpeln.

Beim Kurs sind im Leistungsumfang inklusive: Alle Fahrzeuge und alle Strecken (also Driving Center und Red Bull Ring) für die Dauer von zwei Tagen, Übernachtung in einem der Tauroa-Hotels rund um den Spielberg, inklusive Galadinner mit Vier-Gänge-Menü und Weinverkostung.



Der erste Tag startet mit jeweils einer Session im Porsche 718 Cayman S sowie im KTM X-Bow, dies im Driving Center. Der 350 PS starke und 1460 kg schwere Porsche Cayman sprintet in 4,4 Sekunden auf 100 Sachen, der 330 PS starke KTM X-Bow ist erheblich leichter (790 kg) und schafft das sogar in 3,9 Sekunden.



Dann werden die Plätze getauscht. Mit dem ehemaligen Ferrari- und Sauber-Piloten Jean Alesi hinter dem Steuer wird es die Kursteilnehmer gehörig in den Sitz pressen.



Das Highlight folgt: Ab auf den Red Bull Ring in einem Formel-4-Rennwagen! Dieses Fahrzeug kommender Formel-1-Asse ist 570 Kilogramm leicht und erreicht 100 km/h in nur 3,7 Sekunden.



Hier finden Sie alle Informationen über das Fahrtraining mit Jean Alesi.



Achtung: Die Anzahl Plätze ist beschränkt!