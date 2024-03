Hamilton-Nachfolger bei Mercedes: Sainz oder Alonso?

​Mercedes-Superstar Lewis Hamilton sitzt 2025 in einem Ferrari. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat in Australien als Nachfolger des siebenfachen Champions auch Carlos Sainz ins Gespräch gebracht.

Wer fährt 2025 für Mercedes in der Formel 1? Der Engländer George Russell ist gesetzt, aber wer tritt neben ihm an, wenn sich Lewis Hamilton zu Ferrari abgeseilt hat?

Im Fahrerlager des Albert Park Circuit von Melbourne hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff zu diesem Thema gesagt: «Für alle Fahrer, welche für dieses Cockpit in Frage kommen, gibt es gute Gründe, wieso ihre Verpflichtung für uns Sinn machen würde – ob nun die ganz jungen oder die sehr reifen.»

Der Wiener Wolff muss hier die Namen gar nicht nennen, die ihm da durch den Kopf gehen: Formel-2-Fahrer Kimi Antonelli und Formel-1-Champion Fernando Alonso.

Dann fügt Wolff hinzu: «Aber auch Carlos Sainz.»



«Es ist keine einfache Wahl, vor der wir da stehen. Denn es gibt keine klaren Kriterien, die nur auf den einen oder anderen Fahrer als ideale Wahl hindeuten. Ich will mir das in aller Ruhe ansehen. Denn einige der erwähnten Fahrer werden am Ende vielleicht ganz woanders fahren.»



Allzu lange sollte Toto Wolff im Falle von Carlos Sainz nicht warten: Der Australien-Sieger steht ganz oben auf der Wunschliste von Audi, um sich 2025 in Ruhe beim GP-Rennstall mit Basis in der Schweiz einzuarbeiten, um dann heimisch zu sein, wenn 2026 aus Sauber der Formel-1-Auftritt von Audi wird.





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0