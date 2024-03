Ayao Komatsu (Haas): Hülkenberg und Magnussen top

​Das US-amerikanische Haas-Team hat erstmals seit Österreich 2022 beide Fahrer in die Top-Ten gebracht. Hülkenberg in Australien Neunter, Magnussen Zehnter. Das gibt viel Lob von Teamchef Ayao Komatsu.

Sehr solide Leistung von Haas beim Grand Prix von Australien: drei hart erkämpfte Punkte, der deutsche Nico Hülkenberg auf Platz 9, sein dänischer Stallgefährte Kevin Magnussen dahinter Zehnter.

Damit geht der Trend bei Haas weiter nach oben: Hülkenberg hatte als Zehnter in Jeddah schon einen Punkt erobert.

Aber typisch Nico, dass der Emmericher ganz realistisch bleibt: «Wir haben durch die Ausfälle von Max und Lewis, durch den Unfall von Russell sowie durch die Safety-Car-Phasen vorrücken können. Das Rennen hat uns in die Karten gespielt. Das müssen wir uns eingestehen.»

«Aber gleichzeitig fühlte ich mich mit dem Wagen im Rennen wohler als in der Qualifikation. Und das sind gute Neuigkeiten, über Australien hinaus.»

Für den 206-fachen GP-Teilnehmer Hülkenberg und den 166-fachen GP-Teilnehmer Magnussen gab es nach dem Rennen viel Lob von Teamchef Ayao Komatsu.



Der 48-jährige Japaner sagt: «Wir hatten nach der soliden Quali gehofft, dass wir punkten können. Aber am Ende ist es besser gelaufen als erwartet.»



«Nico und Kevin sind beide top gefahren. Und in den entscheidenden Momenten hat unsere Boxenmannschaft geliefert. Das war eine hervorragende Mannschaftsleistung.»



«Für mich hat der Rennverlauf gezeigt: Du musst ein perfektes Rennen zeigen, dann kannst du dich in die Lage bringen zu profitieren, wenn Fahrer mit schnelleren Autos aus welchen Gründen auch immer leer ausgehen.»



Nach drei Rennen ist Haas nun mit vier Punkten Siebter in der Zwischenwertung des Konstrukteurs-Pokals. Vor den US-Amerikanern liegen mit sechs Zählern die Racing Bulls, hinter Haas folgen auf den Plätzen 8 bis 10 die bislang punktelosen Williams, Sauber und Alpine.





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0