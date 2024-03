Charles Leclerc (Ferrari) zu Sainz: «Es liegt an ihm»

Ferrari feiert den Doppelsieg in Australien

​Erst zum zweiten Mal feierte Ferrari mit Carlos Sainz und Charles Leclerc einen Doppelsieg. Der zweitplatzierte Monegasse Leclerc ahnt, dass sein spanischer Teamkollege nicht lange ohne Vertrag bleiben wird.

Grand Prix von Australien: 86. Doppelsieg von Ferrari in der Formel 1, zum zweiten Mal mit den Fahrern Carlos Sainz und Charles Leclerc. In Bahrain 2022 gewann Leclerc vor dem Madrilenen, in Melbourne nun ist es umgekehrt – Sainz vor dem Monegassen.

Kurios: Der bärenstark fahrende Sainz ist für die nächstjährige GP-Saison ohne Vertrag, weil an seiner Stelle 2025 Lewis Hamilton an der Seite von Leclerc fahren wird. Sainz selber bezeichnet sich selbstironisch als «künftiger Arbeitsloser».

Nach dem WM-Lauf im Albert-Park von Melbourne sagt der fünffache GP-Sieger Leclerc (seit Juli 2022 ohne Sieg) über den dreifachen GP-Sieger Sainz: «Jeder hier im Fahrerlager weiß, wie viel Carlos wert ist. Er wird hochgeschätzt, auch von mir.»

«Er hat in all seinen Formel-1-Rennwagen immer gute Leistungen gezeigt, wieder und wieder. Carlos gehört gewiss nicht zu den unterschätzten Fahrern.»



«Aus diesem Grund mache ich mir keine Sorgen um die Zukunft von Carlos. Sainz ist heiß begehrt, von verschiedenen Teamchefs. Er sagt mir das zwar nicht, aber mir ist klar, dass entsprechende Verhandlungen hinter den Kulissen laufen.»



«Carlos hat für 2025 zahlreiche verschiedene Möglichkeiten, und jetzt liegt es an ihm, die beste Wahl zu treffen.»





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0