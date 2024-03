Honda: Motorenwerk in England für Aston Martin

​Ende Mai 2023 wurde bekannt: Der heutige Red Bull Racing-Partner Honda wird ab 2026 mit Aston Martin arbeiten. Für diese Kooperation bauen die Japaner in England ein neues Motorenwerk.

Am 24. Mai 2023 wurde bekannt: Honda kehrt zur Saison 2026 als Motorenlieferant in die Formel 1 zurück. Die Japaner verkündeten damals die Partnerschaft mit dem Rennstall Aston Martin. Honda, das sich offiziell Ende 2021 aus der Motorsport-Königsklasse zurückgezogen hatte, begründete den Schritt mit dem ab 2026 greifenden neuen Motoren-Reglement, das einen höheren Elektroanteil und nachhaltige Kraftstoffe vorsieht.

«Einer der Hauptgründe für unsere Entscheidung, die neue Herausforderung anzunehmen, ist das Streben der Formel 1, eine nachhaltige Rennserie zu werden», sagte damals Honda-CEO Toshihiro Mibe. Dies stehe in Einklang mit dem Vorhaben des Konzerns, CO2-Neutralität zu erreichen.

Ende 2021 hatte Honda offiziell die Formel-1-Bühne verlassen. Als Anlass für den Rückzug aus der Königsklasse hatten die Japaner neben wirtschaftlichen Bedenken auch eine neue Firmenstrategie angeführt, die auf mehr Nachhaltigkeit und die Entwicklung alternativer Antriebe setzt.

Um die Kontinuität zu gewährleisten, unterstützt Honda seither die Rennmotorenschmiede von Red Bull, die Firma Red Bull Powertrains (RBPT) – bei der Montage, aber auch durch technische Unterstützung an der Rennstrecke und beim Rennbetrieb.



Diese technische Hilfe für die Firma RBPT wird bis Ende 2025 fortgesetzt, wenn das heutige Motorenreglement der Formel 1 ausläuft.



Ab 2026 ist der neue Partner von Red Bull Racing und der Racing Bulls dann der US-amerikanische Automobilkonzern Ford.



Für die kommende Kooperation mit Aston Martin baut Honda in England ein neues Motorenwerk, wie am 27. März bestätigt worden ist. Dieses Werk wird sich in Bracknell befinden, westlich von London und ungefähr 90 Autominuten vom Aston Martin-Rennwagenwerk entfernt.



Das neue Werk wird zwei Zwecken dienen: Dort werden die Rennmotoren gewartet, zudem wird Bracknell Europa-Stützpunkt für alle Rennaktivitäten. Die neue Basis wird HRC UK heißen (Honda Racing Corporation United Kingdom).



Honda feiert überdies in diesem Jahr 60 Jahren Formel-1-Sport: Im Rahmen des Großen Preises von Deutschland im August 1964 auf dem Nürburgring nahm erstmals ein Honda-Rennwagen an einem GP-Wochenende teil, der Kalifornier Ronnie Bucknum – im Training Letzter, mit 20 Sekunden Rückstand auf den Zweitletzten – schied wegen eines Drehers aus.





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0