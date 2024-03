James Vowles (Williams): Japan mit Unfall-Auto Albon

​Das war bitter: Logan Sargeant guckte beim Australien-GP zu, weil er seinen Williams an Alex Albon abtreten musste. Nach einem Unfall von Albon. Williams ist derzeit mit Volldampf am Reparieren.

Nur 19 Autos gingen beim Traditions-GP von Australien an den Start im Albert-Park von Melbourne. Logan Sargeant war Zuschauer. Williams-Teamchef James Vowles hatte entschieden – wenn nur ein Auto zur Verfügung steht, dann soll es von jenem Piloten bewegt werden, der größere Aussichten auf Erfolg hat.

Letztlich hat das mit den Punkten nicht geklappt – der Thai-Brite Albon wurde Elfter. Und er war es, der letztlich für die Zwangspause von Sargeant verantwortlich war. Denn nach seinem Unfall im ersten freien Training musste die Williams-Mannschaft feststellen: Vor Ort ist das Chassis des Typs FW46 nicht zu reparieren. Und ein Ersatz-Chassis hatte der englische Rennstall nicht dabei.

Williams-Teamchef James Vowles in seiner Nachbetrachtung des GP-Wochenendes: «Am Montagmorgen um zwei Uhr früh ist das beschädigte Chassis aus Australien im Rennwagenwerk von Grove angekommen, seither arbeiten wir mit Volldampf an der Reparatur. Ich bin zuversichtlich, dass die Zeit reichen wird, die Arbeit fertigzustellen und die Zelle dann nach Japan zu schicken, wo das nächste GP-Wochenende stattfindet.»

«Wir haben noch in Australien jede Menge Fotos gemacht, in Rahmen einer gründlichen Schadenanalyse. Darauf basierend konnte zuhause in England alles für die Reparatur in die Wege geleitet werden. Das hat viel Zeit gespart. Als das Unfall-Chassis dann da war, konnten unsere Fachkräfte gleich loslegen.»



Gemäß Vowles waren die Schäden beträchtlich: «Die Anlenkpunkte des Motors waren verbogen, die Aufhängung vorne rechts war aus der Überlebenszelle gerissen worden und hatte ein fingerbreites Loch erzeugt.»



«Das Ziel bestand eigentlich immer darin, schon ab Bahrain drei Chassis bereit zu haben. Aber wir sind mit bestimmten Arbeiten in Verzug geraten, also müssen wir mit zwei Zellen auskommen, auch in Japan.»





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0