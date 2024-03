Eddie Jordan, woran fehlt es bei Lando Norris?

​Der langjährige Rennstallbesitzer Eddie Jordan (75) ist bekannt für kontroverse Aussagen zum GP-Sport. Im Podcast «Formula for Success» redet der Ire dem McLaren-Fahrer Lando Norris ins Gewissen.

Eddie Jordan hat wieder mal einen rausgehauen. Der inzwischen 75-Jährige aus Dublin, von 1991 bis 2005 als Rennstallbesitzer in der Königsklasse, vier Siege, WM-Dritter 1999, hat in der jüngsten Ausgabe des Podcasts «Formula for Success» auch über McLaren-Fahrer Lando Norris gesprochen.

Der 24-jährige Norris hat in Australien zum 14. Mal in der Formel 1 eine Podestplatzierung errungen, aber noch nie hat es dem Engländer aus Bristol zu einem Sieg gereicht. Das gibt Eddie Jordan zu denken.

«Er wird von allen verehrt und geliebt, nicht wahr?» beginnt Jordan. «Er ist ein gutaussehender Junge, seine Eltern sind reizend. Er ist der Modellsohn, wohlerzogen, gebildet, er weiß, wo er hingehört.»

Aber dann kommt’s, denn Jordan fügt hinzu: «Aber ich würde von ihm gerne ein wenig mehr Kampf sehen, ich vermisse die Boshaftigkeit. Hätte er so die eine oder andere seiner Podestplatzierungen in einen Sieg umwandeln können? Ich glaube ja. Ich will mehr Action erleben, einen wahrhaftigen Kampf, echte Entschlossenheit.»



«Wisst ihr noch, was die herausragende Eigenschaft von Nigel Mansell war? Er hat fest daran geglaubt, dass er alle schlagen kann. Für mich steht fest – Nigel war in manchen Belangen weniger talentiert als einige seiner Gegner. Doch an bestimmten Tagen kam dennoch keiner an ihm vorbei.»



«Und genau das fehlt mir bei Lando Norris – ich will dieses Selbstvertrauen, diese Hingabe, diese Leidenschaft spüren. Denn an rohem Talent ist er dermaßen gesegnet, er hat wirklich nicht nur das Zeug zum GP-Sieger, sondern zum Weltmeister.»



Noch etwas Anderes liegt Eddie Jordan auf der Seele: «Er muss sich auch schleunigst um Oscar Piastri kümmern, denn jeder kann sehen – der Australier ist wahrlich keine Niete.»



«Ich bin überaus beeindruckt davon, wie Oscar in seine zweite Saison gestartet ist. Die zweite Saison ist für einen Grand-Prix-Rennfahrer so wichtig. Da muss der Schritt kommen von – okay, ich bin jetzt in der Königsklasse, zu: jetzt wird es aber richtig ernst. Oscar scheint dabei zu sein, genau diesen Schritt zu schaffen.»



Ein Blick auf die Ergebnisse der beiden McLaren-Fahrer in den ersten drei WM-Läufen.



Bahrain

Lando Norris Quali: 7.

Oscar Piastri Quali: 8.

Norris Rennen: 6.

Piastri Rennen: 8.



Saudi-Arabien

Lando Norris Quali: 6.

Oscar Piastri Quali: 5.

Norris Rennen: 8.

Piastri Rennen: 4.



Australien

Lando Norris Quali: 3.

Oscar Piastri Quali: 5.

Norris Rennen: 3.

Piastri Rennen: 4.