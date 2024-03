Flavio Briatore (73): Tumor gefunden, Herz-Operation

​Der Italiener Flavio Briatore bestätigt auf seinen sozialen Kanälen: Er hat sich einer Herz-Operation unterziehen müssen. Dem früheren Teamchef von Benetton und Renault geht es zum Glück gut.

In der Formel 1 hat der erfolgreiche Unternehmer Flavio Briatore die beiden Vollblut-Racer Michael Schumacher und Fernando Alonso zu Formel-1-Weltmeistern gemacht, den Deutschen 1994/1995 bei Benetton, den Spanier 2005/2006 bei Renault.

Am 12. April wird der Italiener 74 Jahre alt, und er wird diesen Geburtstag mehr als sonst zu schätzen wissen, denn Briatore hat sich mit folgenden Worten auf seinen sozialen Netzwerken gemeldet: «Nach einer Routine-Untersuchung musste ich am Herzen operiert werden, um eine gutmütige Masse zu entfernen. Das zeigt wieder einmal, wie wichtig Vorsorge-Untersuchungen sind.»

Die Tumor-Entfernung fand im Mailänder Krankenhaus San Raffaele statt. «Der Eingriff war wenig invasiv, weil mit Endoskopie-Technik gearbeitet werden konnte.»

Dabei schiebt der Internist einen biegsamen Gummischlauch oder ein dünnes Metallrohr, das so genannte Endoskop, in eine künstlich geschaffene oder natürlich vorhandene Körperöffnung.



Briatore weiter: «Der Eingriff war ein voller Erfolg, und ich bin Professor Francesco Maisano und seinem erstklassigen Herzchirurgie-Team zu großem Dank verpflichtet.»



Am Bett des Italieners wachten Ex-Ehefrau Elisabetta Gregoraci und der gemeinsame Sohn Nathan Falco.



Briatore weiter: «Ich gehe regelmäßig in die Vorsorge, und vor zwei Jahren war da nichts. Nun war da auf einmal diese Wucherung. Das muss uns allen klarmachen – nichts geht über Vorsorge.»



Flavio Briatore verbrachte nach eigenen Angaben zehn Tage im Krankenhaus und durfte am 29. März nach Hause.