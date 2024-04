Japan-GP im TV: Achtung, anderer Rennstart als sonst!

​Der Große Preis von Japan in Suzuka kommt 2024 etwas früher als gewohnt: Wir fahren im Frühling, nicht mehr im Herbst. Die Fans werden den Wecker stellen müssen, um die ganze Action zu erleben.

Der «Suzuka Circuit» verzeiht keine Fehler. Und auf nasser Bahn wird alles noch schwieriger. Die vor ein paar Jahren verbesserte Drainage erweist sich als mäßig erfolgreich, noch immer laufen Bäche über die Straße, wenn es über der Traditionsrennstrecke schüttet, und das wird es auch 2024. Aus heutiger Sicht ist für den Renntag vom 7. April Regen angesagt. Eine genauere Wetterprognose liefern wir nach, wenn das Geschehen auf der Strecke näher rückt.

Ob nasse Rennstrecke oder trockene – die meisten Fans werden ihren Wecker stellen müssen, wenn sie die ganze Action mitverfolgen wollen.

Das erste Training ist eine harte Nuss für Morgenmuffel, denn es beginnt nach unserer Zeit am 5. April schon um 4.30 Uhr (Suzuka 11.30). Die zweite Trainingsstunde beginnt dann um 8.00 Uhr (Suzuka 15.00).

Ähnlich geht es am Samstag weiter – drittes freies Training um 4.30 Uhr, die Quali um 8.00 Uhr. Beim Rennen vom Sonntag begeben sich die Fahrer um 7.00 Uhr auf die Aufwärmrunde.

Wir halten Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden, und natürlich haben wir für Sie weiter unten auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





Japan-GP im TV

Freitag, 5. April

00.00: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft ... Jost Capito

01.00: Sky Sport F1 – Grand Prix von Australie

03.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

03.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Saudi-Arabien

03.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

04.00: Sky Sport F1 – Warm-up, das Motorsport Spezial

04.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

04.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

04.30: Erstes Training

06.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

07.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain

07.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Saudi-Arabien

07.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

07.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

07.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

08.00: Zweites Training

09.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

10.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

11.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

13.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

13.15: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

13.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

13.45: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

14.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

14.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

15.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

16.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Grand Prix von Saudi-Arabien

20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Grand Prix von Japan 2023



Samstag, 6. April

01.15: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

02.45: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

04.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

04.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

04.30: Drittes Training

06.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

07.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

07.40: ORF 1 – F1 News

07.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

07.55: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

08.00: Qualifying

09.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

10.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.30: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft ... Jost Capito

12.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

15.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

15.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Saudi-Arabien

15.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

15.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

18.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

18.45: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

19.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

19.15: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

19.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

22.00: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

22.30: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 7. April

00.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

01.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

01.15: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

01.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

01.45: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

02.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

02.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

02.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Saudi-Arabien

02.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

03.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

04.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

05.00: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft ... Jost Capito

05.40: ORF 1 – F1 News

06.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Japan-GP

06.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

06.45: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

06.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

07.00: Grand Prix von Japan

08.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

08.45: ORF 1 – Motorhome

09.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

10.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

10.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

12.20: ServusTV – Rennen Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

13.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

13.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

14.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Japan-GP (Wiederholung)

14.55: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

15.45: ORF 1 – Rennen Wiederholung

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews (Wiederholung)

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen (Wiederholung)

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Saudi-Arabien

22.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

23.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0