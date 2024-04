Live-Ticker Japan: Ferrari seit Schumi 2004 ohne Sieg

​Ein Blick in das Goldene Buch des Großen Preises von Japan zeigt: Seit 20 Jahren hat Ferrari diesen WM-Lauf nicht mehr gewinnen können. Suzuka war zuletzt in fester Hand von Red Bull Racing und Mercedes.

Auch am kommenden Rennwochenende von Suzuka in Japan werden viele Fans ihre Leidenschaft für Ferrari zeigen: Der älteste und berühmteste Rennstall der Welt hat auch in Japan eine treue Gefolgschaft.

Diese Tifosi müssen viel japanischen Gleichmut zeigen, denn ein Blick ins Goldene Buch des Traditions-GP zeigt: Ferrari hat hier seit zwanzig Jahren nicht gewonnen!

Wir müssen tatsächlich bis zu Michael Schumacher 2004 zurückblättern, um auf einen Sieger in Rot zu stoßen. In den vergangenen dreizehn Ausgaben des WM-Laufs gab es dafür zwölf Siege von Red Bull Racing und Mercedes-Benz.

Wie sich die Action am kommenden Wochenende entwickelt, das können Sie am besten mit unserem Live-Ticker verfolgen. Wir werden für die Qualifikation am 6. April ab ca. 7.45 Uhr online gehen, fürs Rennen vom 7. April ab ca. 6.30 Uhr – und natürlich haben wir für Sie weiter unten auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





Grand Prix von Japan: Alle Sieger

2023 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2019 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

2018 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016 Nico Rosberg (D), Mercedes

2015 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011 Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes

2010 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2009 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2008 Fernando Alonso (E), Renault (GP in Fuji)

2007 Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes (GP in Fuji)

2006 Fernando Alonso (E), Renault

2005 Kimi Räikkönen (FIN), McLaren-Mercedes

2004 Michael Schumacher (D), Ferrari

2003 Rubens Barrichello (BR), Ferrari

2002 Michael Schumacher (D), Ferrari

2001 Michael Schumacher (D), Ferrari

2000 Michael Schumacher (D), Ferrari

1999 Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998 Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997 Michael Schumacher (D), Ferrari

1996 Damon Hill (GB), Williams-Renault

1995 Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

1994 Damon Hill (GB), Williams-Renault

1993 Ayrton Senna (BR), McLaren-Ford

1992 Riccardo Patrese (I), Williams-Renault

1991 Gerhard Berger (A), McLaren-Honda

1990 Nelson Piquet (BR), Benetton-Ford

1989 Alessandro Nannini (I), Benetton-Ford

1988 Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987 Gerhard Berger (A), Ferrari

1977 James Hunt (GB), McLaren-Ford (GP in Fuji)

1976 Mario Andretti (USA), Lotus-Ford (GP in Fuji)





Japan-GP im TV

Freitag, 5. April

00.00: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft ... Jost Capito

01.00: Sky Sport F1 – Grand Prix von Australie

03.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

03.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Saudi-Arabien

03.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

04.00: Sky Sport F1 – Warm-up, das Motorsport Spezial

04.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

04.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

04.30: Erstes Training

06.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

07.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain

07.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Saudi-Arabien

07.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

07.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

07.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

08.00: Zweites Training

09.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

10.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

11.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

13.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

13.15: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

13.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

13.45: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

14.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

14.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

15.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

16.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Grand Prix von Saudi-Arabien

20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Grand Prix von Japan 2023



Samstag, 6. April

01.15: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

02.45: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

04.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

04.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

04.30: Drittes Training

06.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

07.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

07.40: ORF 1 – F1 News

07.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

07.55: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

08.00: Qualifying

09.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

10.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.30: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft ... Jost Capito

12.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

15.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

15.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Saudi-Arabien

15.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

15.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

18.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

18.45: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

19.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

19.15: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

19.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

22.00: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

22.30: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 7. April

00.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

01.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

01.15: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

01.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

01.45: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

02.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

02.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

02.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Saudi-Arabien

02.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

03.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

04.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

05.00: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft ... Jost Capito

05.40: ORF 1 – F1 News

06.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Japan-GP

06.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

06.45: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

06.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

07.00: Grand Prix von Japan

08.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

08.45: ORF 1 – Motorhome

09.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

10.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

10.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

12.20: ServusTV – Rennen Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

13.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

13.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

14.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Japan-GP (Wiederholung)

14.55: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

15.45: ORF 1 – Rennen Wiederholung

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews (Wiederholung)

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen (Wiederholung)

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Saudi-Arabien

22.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

23.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0