Toto Wolff (Mercedes): Anzeichen starker Leistung

​Der Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz ist 2024 noch ohne Podestplatz. Teamchef Toto Wolff spricht von «Anzeichen einer starken Leistungsfähigkeit». Aber die ist nur schwer abzurufen.

Zwischenbilanz nach drei GP-Wochenenden bei Mercedes-Benz: Beste Platzierung – der fünfte Rang von George Russell beim WM-Auftakt in Bahrain. Der junge Engländer ist derzeit WM-Siebter. Lewis Hamilton wurde in Bahrain Siebter und in Saudi-Arabien Neunter, dann wurde er in Australien vom Motor im Stich gelassen. Mercedes ist derzeit bei den Konstrukteuren nur Vierter, hinter Red Bull Racing, Ferrari und McLaren, knapp vor Aston Martin.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Nach einem schwierigen Wochenende in Australien ist es gut, an diesem Wochenende in Japan wieder Rennen zu fahren. Seit Melbourne haben wir uns darauf konzentriert, die Konstanz des W15 zu verbessern. Das Auto hat gelegentlich Anzeichen einer starken Leistungsfähigkeit gezeigt, aber wir hatten in den ersten drei Rennen Probleme, diese in den entscheidenden Momenten abzurufen.»

«Suzuka stellt mit seinen berühmten schnellen Kurven, die sich mit einigen langsamen Passagen abwechseln, sowie den Höhenunterschieden eine ganz andere Herausforderung als die Strecken dar, auf denen wir bisher gefahren sind. Es ist daher eine weitere gute Gelegenheit, auf unseren Erkenntnissen aufzubauen und die Arbeit, die wir seit Australien geleistet haben, zu analysieren.»

«Wir reisen in dieser Saison zu einem etwas früheren Zeitpunkt als üblich nach Japan. Das dürfte zwar keine großen Auswirkungen haben, aber es wird wichtig sein, die Unterschiede zu verstehen, die sich daraus für die Streckenbedingungen ergeben.»

«Eine Sache, die sich nicht ändern wird, ist die bemerkenswerte Unterstützung durch die japanischen Fans. In Suzuka herrscht immer eine fantastische Atmosphäre, und ich bin sicher, dass dies auch an diesem Wochenende wieder so sein wird.»





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0