René Arnoux: «Ferrari kann Weltmeister werden»

​Der frühere Ferrari- und Renault-Werksfahrer René Arnoux (75) ist nach dem Doppelsieg von Carlos Sainz und Charles Leclerc in Melbourne überzeugt: «Ferrari kann 2024 den WM-Titel holen.»

Wie lange schon ist Ferrari ohne WM-Titel in der Formel 1? Der letzte Weltmeister in einem Ferrari hieß Kimi Räikkönen, das war 2007. Der letzte Gewinn des Konstrukteurs-Pokals geht zurück auf die Saison 2008.

Ex-Ferrari-Fahrer René Arnoux glaubt: Der berühmteste Rennstall der Welt kann 2024 an große Zeiten anknüpfen. In der Gazzetta dello Sport sagt der 75-jährige Franzose: «Carlos Sainz hat in Australien ein phänomenales Wochenende gezeigt. Gewiss, Max Verstappen musste wegen Defekts aufgeben, aber ich glaube, auch ohne den Ausfall des Niederländers hätte Ferrari gute Chancen gehabt, dieses Rennen zu gewinnen.»

Der siebenfache GP-Sieger Arnoux fährt fort: «Inzwischen dürfte allen klar sein, dass Ferrari konkurrenzfähiger ist als 2023. Und wir erkennen, dass sie Red Bull Racing näher gerückt sind. Australien war die Bestätigung.»

«Ich sehe Ferrari noch nicht ganz auf dem Niveau von Red Bull Racing, aber sie sind nicht weit davon entfernt. Gleichzeitig hat sich wieder mal erwiesen – oft agiert RBR beinahe mit einem Einwagen-Team. Ferrari hingegen hat zwei Fahrer, die auf gleich hoher Stufe fahren.»



Der WM-Dritte von 1983 lobt die Arbeit seines französischen Landsmannes Fred Vasseur: «Er hat Ferrari stärker gemacht, und das Team rückt Zehntelsekunde um Zehntelsekunde näher an die Spitze. Ferrari hat es geschafft, in den vergangenen Monaten einige Probleme aus der Welt zu schaffen.»



Fazit des 149-fachen GP-Teilnehmers: «Wenn Ferrari in dieser Form weitermacht, wenn sie regelmäßig um Siege kämpfen können, dann traue ich ihnen 2024 den Markentitel zu.»





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0