Max Verstappen über Adrian Newey: «Motiviert alle»

Dass Red Bull Racing auch in diesem Jahr ein starkes GP-Auto entwickelt hat, geht nicht nur auf die Arbeit von Adrian Newey zurück, erklärt Verstappen. Das Design-Genie ist aber wichtig für die Mannschaft, betont er.

Bereits im vergangenen Jahr durften sich Max Verstappen und Sergio Pérez zusammen mit der ganzen Red Bull Racing-Mannschaft über ein überlegenes GP-Auto und entsprechend viele Rekorde freuen. Doch trotz der vielen Siege präsentierte das Team aus Milton Keynes für die laufende Saison einen GP-Renner, der sich deutlich vom Vorgänger unterscheidet.

Damit ist das Red Bull Racing Team weiterhin erfolgreich unterwegs: Verstappen konnte zwei Siege in den ersten drei Rennen feiern, nur in Melbourne fiel er wegen eines Bremsdefekts vorzeitig aus. Dennoch blickt er zuversichtlich aufs Anstehende Rennwochenende in Suzuka. Der Niederländer reiste wie schon im Vorjahr nach einem schwierigen Kräftemessen nach Japan an.

Darauf angesprochen erklärte Verstappen aber: «Diesmal ist es anders als im vergangenen Jahr, denn da hatten wir ein schwieriges Wochenende in Singapur. Aber in Melbourne waren wir dieses Jahr schnell unterwegs, wir haben nur das Rennen nicht beendet. Generell mag unser Auto die Highspeed-Kurven, ich hoffe also, dass wir dieses Wochenende wieder zeigen können, was wir drauf haben.»

Dass Red Bull Racing ein so starkes Fahrzeug hat, geht nicht zuletzt auf die Arbeit von Design-Genie Adrian Newey zurück. Allerdings nicht nur, wie Verstappen betonte: «Wir haben viele Leute im Team, die am Auto arbeiten, das Ganze ist also eine Team-Leistung. Die Ideen von allen wurden berücksichtigt und wir haben damit das Auto gebaut, das wir heute haben. Natürlich motiviert es alle, eine Person wie Adrian im Team zu haben.»