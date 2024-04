Nico Hülkenberg: Harte Kritik an Fernando Alonso

​Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso hat nach dem Australien-GP eine Strafe erhalten, wegen seines Pistenverhaltens im Kampf gegen George Russell. Nico Hülkenberg kritisiert den Spanier.

Der 32-fache GP-Sieger Fernando Alonso (Aston Martin) kreuzte die Ziellinie des Traditions-GP von Australien als Sechster, wird nun aber als Achter gewertet. Grund: Die vier Rennkommissare in Melbourne sehen es als erwiesen an, dass Alonso kurz vor Schluss merkwürdig langsamer wurde und damit «eine potenziell gefährliche Situation erzeugt hat», wie es in der Urteilsbegründung heißt. Mercedes-Pilot George Russell dahinter wurde jedenfalls überrascht, kam von der Bahn ab und hatte einen üblen Unfall.

Die Rennkommissare Tim Mayer (USA), Matteo Perini (Italien), Johnny Herbert (Großbritannien) und Matthew Selley (Australien) unterstellen Alonso keine Absicht. Aber sie haben auch darauf hingewiesen, dass der Formel-1-Weltmeister von 2005 und 2006 in den Runden zuvor in Kurve 6 anders gefahren sei.

Fernando Alonso meinte zu jener Situation: «Ich wollte meinen Speed aus Kurve 6 hinaus maximieren, um mich bestmöglich zu verteidigen. Das würde doch jeder Racer so machen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich dabei etwas Gefährliches mache. Ich fand – das ist harter Sport, aber fair.»

Im Fahrerlager des Suzuka Circuit sagt Nico Hülkenberg mit der Erfahrung von 36 Jahren und 206 Grand-Prix-Einsätzen: «Ich war jetzt von den Manövern von Fernando nicht so beeindruckt. Melbourne ist noch immer ein Straßenkurs, aber wir fahren dort mit 260, 270 Sachen, und der Kurvenausgang ist blind. Wenn dort die Warnsignale zu spät kommen, hätte einer von uns den liegengebliebenen Wagen von George torpedieren können.»



«Sich auf diese Weise zu verteidigen, das ist nichts Neues in unserem Sport. Aber meiner Ansicht nach ist diese Kurve der falsche Ort dafür.»



Der Deutsche weiter: «Einige Aussagen von Fernando passen für mich auch nicht zusammen. Am Funk war zu hören, wie er sich über Schwierigkeiten mit dem Gaspedal beklagt, wie wenn das Gas stecken bleibt oder offen bleibt. Später dann wird das nicht mehr erwähnt, dann geht es nur noch um Abläufe und Taktik.»



«Nochmals: Das ist die falsche Kurve für Spielchen. Und wenn ein Verfolger wie Russell dann überreagiert, dann wischt einem das Heck ratz-fatz weg. Und schon bei Albon 2023 war zu sehen, wie ein Auto nach dem Einschlag in die Mauer auf die Bahn zurückgeworfen wird. Und dann kommst du um den Bogen und hast ein umgestürztes Fahrzeug vor dir. Nicht besonders angenehm.»





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0