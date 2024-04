Nico Hülkenberg: «Das ist ein bisschen traurig»

Die Formel-1-Stars kamen im zweiten Training zum Japan-GP wegen des schlechten Wetters nicht wirklich dazu, viele Runden zu drehen – das bedauerte Nico Hülkenberg, der den japanischen Fans gerne mehr geboten hätte.

Dass die Achterbahn von Suzuka für das Haas-Team wegen ihrer Streckencharakteristik kein leichtes Pflaster für das Haas-Team sein würde, war Nico Hülkenberg schon vor dem Start des Rennwochenendes in Japan klar. Der Deutsche erlebte dennoch einen ermutigenden Auftakt, denn im ersten Training konnte er 19 Runden drehen und am Ende den 13. Platz auf der Zeitenliste belegen.

Von der Bestzeit, die Max Verstappen aufgestellt hatte, war er damit 1,9 sec entfernt, auf den Zwölftschnellsten Alex Albon fehlten ihm hingegen nur 15 Tausendstel. Damit war der 36-Jährige nicht unglücklich. Er erklärte: «Das erste Training war gut, denn ich fühlte mich im Auto nicht allzu schlecht, aber ich denke, wir erwarten hier ein etwas schwieriges Wochenende, da die Strecke so viele Richtungswechsel und Highspeed-Passagen umfasst.»

Im zweiten Training machte der Regen den Teams und Fahrern einen Strich durch die Rechnung. Hülkenberg war einer von 13 Piloten, die sich auf der Piste zeigten, verzichtete aber darauf, sich eine Rundenzeit notieren zu lassen. Insgesamt fünf Mal umrundete er den 5,807 km langen Rundkurs. «Es ist schade, dass das Wetter so schlecht war, vor allem für die Fans, die hier in Suzuka so enthusiastisch sind», seufzte er mit Blick auf die fehlende Action in der zweiten Session.

«Sie legen so viel Liebe für den Sport an den Tag und unterstützen uns so leidenschaftlich, dass es ein bisschen traurig ist, wenn wir nicht in der Lage sind, ihnen die ganze Show zu liefern. Das tut mir leid für sie. Im zweiten Training war die Piste weder nass noch trocken, was das Schlimmste für die Formel-1-Autos ist. Ich hoffe, dass wir unsere Leistung bis zum Samstag noch etwas steigern können, aber wir müssen abwarten und schauen, was möglich ist», ergänzte der Haas-Pilot.

2. Training, Japan

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,725 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,226

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:38,760

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:40,946

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:41,913

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,977

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:52,579

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, keine Zeit

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, keine Zeit

10. Alex Albon (T), Williams, keine Zeit

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, keine Zeit

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, keine Zeit

13. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

15. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit

16. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, keine Zeit

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, keine Zeit

1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,056 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,237

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,269

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,530

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,543

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,558

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,599

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,165

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,230

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,240

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,935

12. Alex Albon (T), Williams, 1:31,943

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,958

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,054

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,055

16. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:32,103

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,277

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,638

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,803

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,204