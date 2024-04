Max Verstappen: Seine Vorhersage für den Japan-GP

​Bestzeit im ersten Training zum Japan-GP, keine Zeit im zweiten: Der dreifache F1-Champion Max Verstappen hätte gerne mehr Runden gedreht und sagt, womit die Fans nun rechnen dürfen.

Und wieder einmal spielt das berüchtigt launische Suzuka-Wetter den Formel-1-Piloten ein paar Streiche: Bei wechselhaften Bedingungen, immer wieder mit Regen, hat WM-Leader Max Verstappen (26) im ersten Training zum Traditions-GP von Japan Bestzeit erzielt, im zweiten ist der 56-fache GP-Sieger ohne Zeit geblieben, wie einige seiner Kollegen.

Verstappen, Suzuka-Sieger 2022 und 2023, sagt trotz eines durchwachsenen Tages in Japan: «Ein guter Start für uns. Die Fahrzeugbalance war von Anfang an in Ordnung, das ist immer ein solider Beginn. Aber es bestätigt sich hier, was sich an den vergangenen GP-Wochenenden gezeigt hat – das Feld liegt dichter beisammen als vor einem Jahr.»

«Im zweiten Training war nicht viel zu machen. Uns fehlen nun die Erfahrungen aus den Dauerläufen, aber gegen das Wetter kannst du eben nichts ausrichten. Zudem ist es für alle gleich.»

«Es gibt noch einige Dinge, wie wir uns punkto Abstimmung ansehen wollen. Nun müssen wir versuchen, das am Samstag im dritten Training nachzuholen. Aber insgesamt bin ich mit dem ersten Tag zufrieden. Suzuka war in den letzten Jahren für uns eine gute Strecke, und ich gehe davon aus, dass dies auch 2024 so sein wird.»





2. Training, Japan

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,725 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,226

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:38,760

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:40,946

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:41,913

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,977

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:52,579

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, keine Zeit

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, keine Zeit

10. Alex Albon (T), Williams, keine Zeit

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, keine Zeit

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, keine Zeit

13. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

15. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit

16. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, keine Zeit

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, keine Zeit





1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,056 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,237

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,269

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,530

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,543

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,558

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,599

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,165

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,230

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,240

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,935

12. Alex Albon (T), Williams, 1:31,943

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:31,958

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,054

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,055

16. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:32,103

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,277

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,638

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,803

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,204