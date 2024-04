Oscar Piastri 1. in Suzuka: Wie stark ist McLaren?

​Der Australier Oscar Piastri hat bei kniffligen Bedingungen Bestzeit erzielt im zweiten Training zum Japan-GP. Sind der gegenwärtige WM-Fünfte und sein McLaren-Stallgefährte Lando Norris auf Podestkurs?

Oscar Piastri hat einen beneidenswerten ersten Saisonteil hingelegt: Achter in Bahrain, Vierter in Saudi-Arabien, Vierter beim Heim-GP in Melbourne, das bedeutet für den 22-Jährigen derzeit den fünften WM-Zwischenrang. Auf rutschiger Bahn hat Piastri im zweiten Japan-Training dann mal eben schnell Bestzeit erzielt.

Gewiss, nicht alle Fahrer waren in den zweiten 60 Trainingsminuten auf der Suzuka-Bahn, und die Verhältnisse waren so unvorhersehbar, dass einer Bestzeit nicht viel Bedeutung beizumessen ist. Wie gut ist McLaren in Japan wirklich?

Piastri, Sprintsieger von Katar 2023, meint: «Wir sind nicht schlecht aufgestellt, aber wo wir genau stehen, das ist nach solch einem Tag schwierig zu sagen.»

«Das erste Training musste wegen des Unfalls von Logan Sargeant unterbrochen werden, und das hat unser Programm ein wenig durcheinandergebracht.»



«Wir haben ein schnelles Auto, auch hier, und wir sind selber gespannt zu sehen, ob wir das gute Mannschaftsergebnis von Australien wiederholen können.» In Melbourne wurde Norris Dritter, Piastri Vierter.



Oscar weiter: «2023 haben wir hier ein gutes Ergebnis eingefahren (Norris Zweiter, Piastri Dritter, M.B.), aber seither haben einige Gegner nachgelegt. Ich bin einigermaßen optimistisch, dass wir um einen Podestplatz mitreden können.»





2. Training, Japan

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,725 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,226

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:38,760

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:40,946

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:41,913

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,977

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:52,579

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, keine Zeit

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, keine Zeit

10. Alex Albon (T), Williams, keine Zeit

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, keine Zeit

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, keine Zeit

13. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

15. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit

16. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, keine Zeit

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, keine Zeit





1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,056 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,237

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,269

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,530

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,543

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,558

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,599

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,165

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,230

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,240

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,935

12. Alex Albon (T), Williams, 1:31,943

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:31,958

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,054

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,055

16. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:32,103

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,277

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,638

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,803

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,204