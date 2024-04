Lewis Hamilton: Strafe kommt, Mercedes-Motor im Müll

​Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton musste beim Australien-GP aufgeben, weil sein Motor abstellte. Nun steht fest – die Antriebseinheit ist nicht zu retten. Damit ist eine Strafe fast unausweichlich.

Mercedes-Superstar Lewis Hamilton muss Australien abhaken – außer Spesen nix gewesen, nachdem sein Motor abstellte. James Allison, Technikchef des Formel-1-Rennstalls von Mercedes, sagte zu den Vorkommnissen in Melbourne: «Wir konnten sehen, dass der Öldruck rapide fällt, worauf sich ein Schutzprogramm aktivierte und den Motor abstellte, bevor es zu einem katastrophalen Verlust der Antriebseinheit kommen konnte.»

«Wenn etwas schiefläuft mit dem Motor, dann sind solche Sicherheitsprogramme Gold wert. Entsteht ein Schaden, und er wird nicht aufgehalten, hast du am Ende oft nur geschmolzenes Metall als Beweismittel.»

Da hatte der englische Ingenieur noch die Hoffnung, dass die Antriebseinheit irgendwie zu retten ist. Doch nun hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Japan bestätigt: «Dieser Motor ist leider ein Fall für den Mülleimer.» Der Österreicher spricht von «einem ungewöhnlichen Fehler in der Hardware, den wir nicht kommen sahen».

Mercedes konnte von dieser Antriebseinheit nur die Batterie und die Steuerelektronik retten, der Rest musste ersetzt werden. Dazu erhielt der 103-fache GP-Sieger auch ein neues Getriebe.



2024 erleben wir die umfangreichste Formel-1-Saison, mit 24 GP-Wochenenden. Erlaubt sind in diesem Jahr pro Fahrer vier Verbrennungsmotoren, vier Turbolader, vier MGU-H (elektrischer Generator am Lader), vier MGU-K (elektrischer Generator für kinetische Energie), dazu zwei Steuereinheiten, zwei Batterien sowie acht Auspuffanlagen.



Mit dem restlichen Material wird Lewis Hamilton mit größter Wahrscheinlichkeit nicht auskommen – eine Strafversetzung wegen Einbaus von Motorteilen über das erlaubte Kontingent hinaus kommt unaufhaltsam.



Mercedes und Hamilton werden versuchen, den Wechsel dort zu vollziehen, wo es in Sachen Versetzung am wenigsten schmerzt.





2. Training, Japan

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,725 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,226

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:38,760

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:40,946

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:41,913

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,977

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:52,579

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, keine Zeit

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, keine Zeit

10. Alex Albon (T), Williams, keine Zeit

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, keine Zeit

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, keine Zeit

13. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

15. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit

16. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, keine Zeit

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, keine Zeit





1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,056 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,237

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,269

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,530

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,543

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,558

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,599

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,165

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,230

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,240

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,935

12. Alex Albon (T), Williams, 1:31,943

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:31,958

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,054

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,055

16. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:32,103

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,277

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,638

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,803

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,204