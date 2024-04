Japan-GP im Live-Ticker: Jagd auf Pole in Suzuka

​Max Verstappen jagt auf der Traditionsrennstrecke Suzuka Circuit seine fünfte Formel-1-Pole in Folge. Die Startposition auf der schwierigen japanischen Strecke ist elementar für ein gutes Ergebnis.

Viele Formel-1-Fans sprechen davon, dass ein Platz in der ersten Startreihe zum Monaco-GP beinahe eine Garantie sei, später auf dem Siegerpodest zu stehen. Aber wer hätte gedacht, dass die Startposition in Suzuka noch wichtiger ist?

Ein Blick in die Statistik zeigt: 28 von 33 Formel-1-WM-Läufen auf dem Suzuka Circuit sind von Fahrern gewonnen worden, die aus der ersten Reihe ins Rennen gingen. 17 Mal fuhr der Sieger von Pole los, 11 Mal vom zweiten Startplatz.

Max Verstappen jagt am 6. April seine fünfte Pole-Position hintereinander (nach Abu Dhabi 2023 sowie Bahrain, Saudi-Arabien und Australien 2024). Um zu verfolgen, ob der Red Bull Racing-Star den besten Startplatz schnappt, müssen die Fans früh aus den Federn.



Drittes freies Training um 4.30 Uhr europäischer Zeit, die Quali um 8.00 Uhr. Beim Rennen vom Sonntag begeben sich die Fahrer um 7.00 Uhr auf die Aufwärmrunde.



Wir werden vor der Qualifikation am Samstag, 6. April, ab ca. 7.45 Uhr live aus Suzuka für Sie tickern, fürs Rennen vom 7. April ab ca. 6.15 Uhr – und natürlich haben wir hier als Service auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





Japan-GP im TV

Samstag, 6. April

01.15: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

02.45: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

04.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

04.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

04.30: Drittes Training

06.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

07.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

07.40: ORF 1 – F1 News

07.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

07.55: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

08.00: Qualifying

09.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

10.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.30: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft ... Jost Capito

12.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

15.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

15.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Saudi-Arabien

15.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

15.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

18.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

18.45: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

19.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

19.15: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

19.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

22.00: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

22.30: Sky Sport F1 – F1: Beyond All Limits

23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 7. April

00.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

01.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

01.15: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

01.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

01.45: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

02.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

02.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

02.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Saudi-Arabien

02.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

03.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

04.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

05.00: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft ... Jost Capito

05.40: ORF 1 – F1 News

06.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Japan-GP

06.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

06.45: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

06.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Japan-GP

07.00: Grand Prix von Japan

08.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

08.45: ORF 1 – Motorhome

09.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

10.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

10.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

12.20: ServusTV – Rennen Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

13.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED – Scuderia Ferrari

13.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

14.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Japan-GP (Wiederholung)

14.55: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

15.45: ORF 1 – Rennen Wiederholung

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews (Wiederholung)

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen (Wiederholung)

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Saudi-Arabien

22.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

23.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





2. Training, Japan

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,725 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,226

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:38,760

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:40,946

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:41,913

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,977

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:52,579

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, keine Zeit

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, keine Zeit

10. Alex Albon (T), Williams, keine Zeit

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, keine Zeit

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, keine Zeit

13. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

15. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit

16. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, keine Zeit

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, keine Zeit





1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,056 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,237

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,269

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,530

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,543

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,558

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,599

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,165

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,230

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,240

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,935

12. Alex Albon (T), Williams, 1:31,943

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:31,958

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,054

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,055

16. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:32,103

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,277

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,638

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,803

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,204