Giancarlo Fisichella: «Ferrari muss das beweisen»

​Nach dem Doppelsieg von Ferrari in Australien fragen sich viele Tifosi: Können die Italiener nun regelmäßig gewinnen? Der langjährige Formel-1-Fahrer Giancarlo Fisichella gibt Antwort.

Doppelsieg von Ferrari beim Großen Preis von Australien – war das lediglich ein Strohfeuer oder berechtigte Hoffnung für die treuen Tifosi, dass Ferrari nun regelmäßig Red Bull Racing schlagen kann?

Im ersten Training zum Grand Prix von Japan scheint RBR zur gewohnten Stärke zurückgefunden zu haben – Max Verstappen vor Sergio Pérez, die Ferrari-Fahrer auf den Rängen 3 (Australien-Sieger Carlos Sainz) und 6 (der Monegasse Charles Leclerc). Bei Wechselbedingungen im zweiten Training war das Bild zu wenig aussagekräftig.

Aber nochmals: Kann Ferrari nun Red Bull Racing, insbesondere Max Verstappen vermehrt gefährden? Der Römer Giancarlo Fisichella (51), 229-facher GP-Teilnehmer, drei Mal Sieger, sagt dazu bei den Kollegen der Gazzetta dello Sport: «Der kraftvollste Eindruck für mich ist in diesem ersten Teil der GP-Saison 2024 – Max Verstappen ist noch immer überaus stark.»

«Aber es zeigt sich, dass Ferrari da mitmischt, und der Doppelsieg von Australien ist die logische Folge davon. Zugegeben, Max musste in Melbourne aufgeben. Aber ich könnte mir vorstellen – wenn der Druck durch einen Gegner wie nun durch Ferrari stärker wird, dann beginnt sich das auf RBR auszuwirken, wie etwa punkto Zuverlässigkeit.»



«Ich schätze, an diesem Wochenende werden wir in Japan einige Antworten mehr erhalten. Suzuka ist immer eine Nagelprobe, für alle Wettbewerber. Ich bin immer gerne dort gefahren. Diese Rennstrecke hat wirklich alles, was das Fahrerherz begehrt – Speed, knackige Richtungswechsel, unterschiedliche Kurven.»



Fazit des WM-Vierten von 2006: «Auf einer so anspruchsvollen Strecke muss Ferrari nun beweisen, dass sie Red Bull Racing nähergekommen sind. Was für mich bereits feststeht: Ferrari hat enorme Fortschritte gemacht, vor allem was den Reifenverschleiß angeht. Ich bin selber gespannt darauf zu sehen, wie sich das beim Grand Prix von Japan entwickeln wird.»





2. Training, Japan

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,725 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,226

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:38,760

04. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:40,946

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:41,913

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,977

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:52,579

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, keine Zeit

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, keine Zeit

10. Alex Albon (T), Williams, keine Zeit

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, keine Zeit

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, keine Zeit

13. Esteban Ocon (F), Alpine, keine Zeit

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, keine Zeit

15. Logan Sargeant (USA), Williams, keine Zeit

16. Pierre Gasly (F), Alpine, keine Zeit

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, keine Zeit

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit

20. George Russell (GB), Mercedes, keine Zeit





1. Training, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,056 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:30,237

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,269

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,530

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,543

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,558

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,599

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,165

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,230

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,240

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,935

12. Alex Albon (T), Williams, 1:31,943

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:31,958

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,054

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,055

16. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:32,103

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,277

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:32,638

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,803

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,204