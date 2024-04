Max Verstappen nach Suzuka-Pole: «Das war knapp!»

​Qualifying zum Grand Prix von Japan auf der Honda-Rennstrecke Suzuka Circuit: Max Verstappen erobert seine 36. Pole-Position in der Formel 1. Der 26-jährige Niederländer ist happy.

Weltmeisterliche Leistung des Red Bull Racing-Stars Max Verstappen im Abschlusstraining zum Großen Preis von Japan: Der dreifache Formel-1-Champion erzielt in Suzuka die 36. Pole in der Königsklasse, es ist seine dritte in Folge auf der japanischen Traditionsbahn, seine fünfte in Folge (Abu Dhabi 2023, Bahrain, Saudi-Arabien, Australien sowie Japan 2024).

Für seinen Rennstall Red Bull Racing ist es die insgesamt die 99. Formel-1-Pole und die achte auf dieser Rennstrecke (vier mit Sebastian Vettel, eine mit Mark Webber, drei mit Max Verstappen).

Der 56-fache GP-Sieger und WM-Leader sagt nach seiner Bestzeit: «Das war knapp. Hier musst du sehr auf die Reifen achtgeben, du kannst es dir nicht leisten zu aggressiv zu sein.»



«Es war dieses Mal noch enger als sonst, aber es hat gereicht, dass wir mit zwei Autos vorne stehen, und ich bin sehr glücklich für unser Team.»



Das Training begann bei milchigem Himmel über proppevollen Tribünen, alle Eintrittskarten seit Monaten ausverkauft, die Luft 18 Grad warm, die Streckentemperatur bei 28 Grad. Als die Startampel am Suzuka Circuit um 15.00 Uhr (in Europa 8.00 Uhr) auf grün schaltete, hatte Kevin Magnussen die Bahn für sich alleine, die anderen 19 Fahrer warteten einige Minuten ab, um sich die besten Pistenverhältnisse zu gönnen.



Max Verstappen hängte mit seiner ersten schnellen Runde seinen Red Bull Racing-Stallgefährten Sergio Pérez um eine knackige halbe Sekunde ab, dann schob sich Fernando Alonso im Aston Martin zwischen die zwei RBR-Rennwagen, gefolgt von Sainz, Hamilton, Russell und Leclerc auf Platz 8, der Monegasse eine Sekunde hinter Leader Verstappen.



Das erste Quali-Segment bedeutete das Aus für Lance Stroll (16.), Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Logan Sargeant und Guanyu Zhou.



Top-Ten nach Q1: Verstappen knapp vier Zehntelsekunden vor Alonso, dann Pérez, Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Bottas, Hamilton, Ricciardo.



Quali-Teil 2 mit zwei RBR-Rennern vorne, aber dieses Mal Verstappen nur zwölf Tausendstelsekunden vor Pérez, dann Norris, Alonso und Sainz. Mercedes enttäuschend: Hamilton mehr als eine Sekunde hinter Leader Verstappen, der siebenfache Champion aber auf gebrauchten Reifen.



Nico Hülkenberg verlor eine schnelle Runde: klar zu weit neben der Strecke in Kurve 13. Glück im Unglück: Der Deutsche war zu diesem Zeitpunkt wie Hamilton zuvor auf gebrauchten Pirelli-Reifen unterwegs.



Ferrari-Fahrer Carlos Sainz beklagte sich am Funk über ein Gaspedal, das sich nicht wie gewohnt anfühlt. Möglicherweise ein Problem mit der Rückholfeder.



In der entscheidenden Phase von Q2 zu langsam und damit out: Daniel Ricciardo als Elfter (ihm fehlten nur 55 Tausendstelsekunden auf seinen Stallgefährten Tsunoda), dann Hülkenberg, Bottas, Albon und Ocon.



Einzug in die Top-Ten von Verstappen, Pérez, Hamilton, Norris, Alonso, Sainz, Russell, Piastri, Leclerc und Lokalheld Tsunoda; der japanische Racing Bulls-Fahrer damit zum dritten Mal in Folge unter den schnellsten Zehn.



Im entscheidenden dritten Quali-Segment warteten Tsunoda und Leclerc zunächst – sie hatten nur noch einen Satz der rot markierten, weichen Pirelli-Reifen zur Verfügung.



Mit dem ersten Schuss Verstappen 249 Tausendstel vor Norris im McLaren, dann Pérez, Sainz, Piastri, Hamilton, Alonso und Russell.



Sechs Minuten vor Schluss hatte Charles Leclerc die Bahn für sich alleine: Mit seinem einzigen neuen Reifensatz schob sich der fünffache GP-Sieger auf Platz 7, ernüchtert, keine saubere Runde, viel Zeit verloren im letzten Pistenteil. Charles am Funk: «Mehr kann ich nicht herausholen, ich verstehe es nicht.»



Pérez schob sich bis auf 66 Tausendstelsekunden an Verstappen heran, aber es reichte nicht.





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,197 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,263

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,489

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,682

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,686

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,760

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,766

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,786

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,008

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,413

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:39,472

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,494

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,593

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,714

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,816

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,024

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,119

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,131

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,139

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,143