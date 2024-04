Nico Hülkenberg, Haas: Was ihm für Japan-GP Mut macht

​Haas-Fahrer Nico Hülkenberg zeigt im Abschlusstraining zum Japan-GP einmal mehr seine Klasse: Er verpasst den Einzug in die Top-Ten um nur 81 Tausendstelsekunden, «aber ich bin nicht enttäuscht».

Fast hätte Nico Hülkenberg das Kunststück vom Saisonbeginn in Bahrain wiederholt und sich in der Quali unter die Top-Ten geschoben. In der Wüste von Sakhir war er als Zehnter losgefahren. Auf dem anspruchsvollen Suzuka-Kurs jetzt fehlten dem 36-jährigen Deutschen lediglich 81 Tausendstelsekunden auf Yuki Tsunoda, um erneut unter die schnellsten Zehn vorzudringen. So aber – Startplatz 12 für den Großen Preis von Japan.

Der 206-fache GP-Teilnehmer Hülkenberg sagt über seine Qualifikation: «Ich darf mit meiner Leistung wirklich zufrieden sein. Ich konnte die Quali in vollen Zügen genießen, meine Runden waren sauber.»

«Ich schätze, wir haben so ziemlich alles aus unseren Möglichkeiten gemacht, arg viel mehr wäre nicht möglich gewesen. Klar denkst du immer, dass bei der einen oder anderen Stelle noch etwas Zeit drin gewesen wäre, und wenn ich mir ansehe, wie knapp die Abstände letztlich gewesen sind, dann hätte es vielleicht für die ersten Zehn reichen können.»

Der WM-Siebte von 2018 weiter: «Aber unser Speed ist wirklich ermutigend, also bin ich nicht enttäuscht. Am Freitag war ich mit der Abstimmung nicht besonders glücklich. Wir wissen, dass schnelle Kurven nicht die Stärke dieses Autos sind, und davon hat es hier jede Menge. Insofern nehme ich Startplatz 12 dankend an.»





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,197 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,263

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,489

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,682

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,686

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,760

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,766

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,786

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,008

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,413

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:39,472

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,494

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,593

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,714

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,816

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,024

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,119

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,131

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,139

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,143