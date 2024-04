Max Verstappen in Japan: «Das wird kein Spaziergang»

​Viele Formel-1-Fans glauben, Max Verstappen werde beim Grand Prix von Japan leichtes Spiel haben und erneut mühelos gewinnen. Der 26-jährige Niederländer selber sieht das ein wenig anders.

Dritte Pole-Position in Folge für Champion Max Verstappen auf dem Suzuka Circuit. Klar liegt da die Annahme auf der Hand, dass der Red Bull Racing-Star am 7. April daraus seinen dritten Sieg auf der japanischen Traditionsstrecke machen wird.

Aber der WM-Leader ist nicht der Ansicht, dass sein 57. GP-Triumph schon halb eingetütet ist, wie er im Fahrerlager des Suzuka Circuit betont: «Unsere Rennsimulation war anständig, mehr nicht. Ich habe mich mit dem Auto alles in allem nicht so wohlgefühlt wie an anderen Wochenenden.»

«Ich bin mit dem Auto im Renntrimm nicht glücklich gewesen, wir waren zu wenig schnell. Wir haben dann die Abstimmung ein wenig verändert. Wie stark wir im Grand Prix sein werden, das ist für mich ein Fragezeichen.»

Ferrari hat im Abschlusstraining zum Großen Preis von Japan enttäuscht: Australien-Sieger Carlos Sainz auf Startplatz 4, der Monegasse Charles Leclerc nur Achter. Verstappen sagt: «Da müssen wir aufpassen. Denn die Dauerläufe von Ferrari im dritten Training waren sehr konkurrenzfähig.»



«Auch McLaren war in der Rennsimulation recht gut. Als Fazit würde ich sagen – wir sind nicht ganz so gut wie sonst, aber unsere Gegner machen einen sehr soliden Eindruck. Das wird kein Spaziergang für uns.»



Macht sich der WM-Leader Sorgen, dass ihm wie in Australien die Bremsen einen Streich spielen könnten? «Nein. Wir haben einige Abläufe etwas geändert, um nun doppelt und dreifach zu prüfen, dass alles okay ist. Wenn du mit diesen Rennwagen arbeitest und eine Änderung vornimmst, dann stehst du immer unter Zeitdruck. Wir zeigen hier nicht mit dem Finger auf jemanden, es geht einfach darum, die Kontrollsysteme zu optimieren, um einen solchen Defekt künftig zu verhindern.»





Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,197 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,263

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,489

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,682

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,686

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,760

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,766

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,786

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,008

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,413

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:39,472

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,494

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,593

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,714

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,816

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,024

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,119

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,131

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,139

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,143