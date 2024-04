Carlos Sainz (Ferrari/3.): «Ich hatte meine Zweifel»

​Der Grand Prix von Japan endet für Australien-Sieger Carlos Sainz mit dem dritten Platz. Der 29-jährige Ferrari-Pilot steht zum 21. Mal auf einem Formel-1-Siegerpodest und stuft seine Leistung so ein: «Das war ein harte

Platz 3 für Australien-Sieger Carlos Sainz im Großen Preis von Japan, damit kann der Madrilene an seine tolle Leistung von Melbourne anknüpfen. Er steht in Suzuka erstmals auf dem Siegerpodest, seine beste Platzierung zuvor war Rang 5 im Jahre 2019.

Nach seiner 21. Fahrt in der Königsklasse zu einem Podestplatz meint Carlos Sainz: «Heute war gegen Red Bull Racing nichts zu machen, so ehrlich müssen wir sein. Das war heute ein hartes Stück Arbeit, denn wir wussten – mit den wärmeren Temperaturen wird auch das Reifen-Management schwieriger.»

«Uns war klar: Wir sollten im Rennen schneller sein als in der Quali. Nicht schnell genug, um RBR zu schlagen, aber schnell genug für einen Podestplatz.»

In der Formel 1 geht es um Nuancen. Eine solcher Nuancen ist das heikle Zusammenspiel zwischen Pistenoberfläche und Reifengummi in Bezug auf Außentemperatur. Im Verlauf des Japan-GP kamen mehr Wolken, das machte es für die Piloten etwas einfacher. Die Pistenverhältnisse haben sich im Grand Prix markant geändert, da musst du dich anpassen können.»

Sainz gibt zu, dass er damit geliebäugelt hat, mit nur einem Stopp durchzufahren. «Aber letztlich mussten wir einsehen, dass wir damit nicht schneller ins Ziel gekommen wären.»



Sainz wusste nach einem späten Stopp, dass er nun gewaltig angasen muss. «Ganz ehrlich – ich hatte meine Zweifel, ob ich es reibungslos an Norris und Charles vorbeischaffen würde.»



Gegen Norris setzte sich Sainz mit einem entschlossenen Manöver durch, Leclerc bot keine nennenswerte Gegenwehr. Der Monegasse wusste, dass er mit abgenutztem Gummi letztlich nicht gegen Sainz fährt, sondern dass es für ihn gegen Norris um Platz 3 geht.



Sainz weiter: «Im mittleren Teil des Rennens biss ich mir an den Mercedes fast die Zähne aus. Ich merkte, dass es in den Turbulenzen des Vordermannes ganz schwierig wird und ich mir gegen Lando und Charles echt etwas einfallen lassen muss.»



«Aber auf den harten Reifen konnte ich mit meinem Ferrari einen flotten Rhythmus fahren. Ich konnte mit dieser Mischung nach Herzenslust angreifen und kam einigermaßen gut an Norris und Leclerc vorbei.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0