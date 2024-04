Max Verstappen-Kritik: «Nicht besonders schlau!»

​Max Verstappen gewinnt den Formel-1-WM-Lauf von Japan und damit seinen 57. Grand Prix. Der Red Bull Racing-Star ist auf der anspruchsvollen Suzuka-Bahn einmal mehr eine Klasse für sich.

Max Verstappen zeigt beim Traditions-GP von Japan eine weltmeisterliche Leistung und gewinnt seinen 57. Grand Prix. Es ist sein dritter Erfolg in Suzuka in Folge, nach 2022 und 2023. Gleichzeitig hat der 26-jährige Niederländer seinen 101. Podestplatz errungen in der Königsklasse.

Für seinen Rennstall Red Bull Racing ist der Triumph von Japan der 116. GP-Sieg, der siebte in Japan nach Sebastian Vettel 2009, 2010, 2012 und 2014 sowie den drei Siegen von Verstappen. Es ist der 31. Doppelsieg von Red Bull Racing in der Formel 1, der dritte in dieser Saison nach Bahrain und Saudi-Arabien, der vierte in Japan.

Skurril: Alle Rennen 2024 endeten mit Doppelsiegen – die ersten zwei WM-Läufe für Red Bull Racing, dann folgte der Ferrari-Triumph in Australien, nun wieder Red Bull Racing. RBR hat die Podestränge 269 und 270 eingefahren.

WM-Leader sagt über den Rennverlauf in Japan: «Das Auto ist im Laufe des Rennens immer schneller geworden, es lag von Rennsegment zu Rennsegement angenehmer. Besser hätte das heute nicht laufen können, ein tolles Mannschaftsergebnis!»



Max meint: «Ich brauchte einige Runden, um mich an das Fahrverhalten des Autos zu gewöhnen. Wir stellten die Abstimmung vor der Quali um, das hat sich heute bezahlt gemacht. Dazu kam eine kleine Veränderung am Frontflügel beim Stopp, nachher lief alles glatt.»



«Ich hatte mich bei meinem Renningenieur Gianpiero im Training für eine Veränderung starkgemacht, er meinte schnell – bist du dir sicher? Wie sich herausstellte, war seine Idee die bessere. Ich will nicht verraten, was wir später änderten, aber zum Glück ging alles glatt. Ich bin nach dem Ausfall von Australien froh, dass wir wieder gewinnen konnten. Ich spürte im Rennen vom Wagen mehr Grip, das hat den Ausschlag gegeben.»



Der dreifache Weltmeister hat nun zum 30. Mal in seiner GP-Karriere von Pole gewonnen und meint: «Ich hatte beim zweiten Start etwas zu stark durchdrehende Räder, aber ich konnte mich vor Checo halten. Ich wusste, dass dies ein kritischer Moment ist. Überholen ist in Suzuka ganz schwierig, daher war es wichtig, die Nase vorn zu behalten.»



Manchmal berichten Sieger nach einem Rennen von versteckten Dramen, aber davon gibt es dieses Mal nichts zu berichten. Max meint: «Ich glaube nicht, dass wir heute etwas hätten besser machen können. Wir haben unsere gute Ausgangslage im Rennen perfekt umgesetzt, die Strategie hat von A bis Z gestimmt, unsere Mechaniker haben wir immer vorbildliche Arbeit geleistet.»



«Die harten Reifen haben sich heute besser angefühlt als die mittelharten. Aber unterm Strich ist alles gut gelaufen.»



«Ich bin sehr happy, dass wir den japanischen Fans ein so gutes Rennen zeigen konnten und einen Doppelsieg auch für Honda errungen haben. Das zeigt auch: Der Ausfall von Australien war ein Ausreißer, wir haben hier gezeigt, dass wir an der Spitze gehören.»



Mercedes-Teamchef Toto Wolff meint: «Niemand wird Max in diesem Jahr einholen.»



Verstappen schmunzelt: «Es ist nicht schön, wie nett Toto derzeit über mich spricht? Nein, ernsthaft – ich ändere nichts an meinem Plan. Ich nehme ein Rennen ums andere und versuche, immer das Beste aus dem jeweiligen Tag zu machen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es Tage geben wird, an welchen unsere Gegner siegfähig sein werden.»



«Am meisten Gegenwehr erwarte ich auf Straßenkursen, auch wenn wir in langsamen Kurven und über Randsteine besser geworden sind.»



Von Japan wird es nach China gehen, als Sprint-Wochenende auf dem Shanghai International Circuit. Max, mit vor Ironie triefender Stimme: «Eine prima Wahl! Wir sind jahrelang nicht dort gefahren, nun haben wir dort ein Sprint-Wochenende. Das ist nicht besonders schlau. Aber letztlich weiß ja jeder, wie sehr ich Sprint liebe …»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0