Crash im Japan-GP: Das sagen Ricciardo und Albon

Daniel Ricciardo und Alex Albon sorgten im Japan-GP schon nach wenigen Metern für rote Flaggen. Das Duo geriet in der dritten Kurve aneinander und erlebte damit einen kurzen Einsatz auf dem Suzuka Circuit.

Die Enttäuschung stand beiden Unfallbeteiligten ins Gesicht geschrieben: Als Daniel Ricciardo und Alex Albon im Fahrerlager von Suzuka vor die Medien traten, sahen sie alles andere als glücklich aus. Und das aus gutem Grund. Schliesslich war der diesjährige Japan-GP für sie gelaufen, bevor er richtig angefangen hatte.

Nach dem Löschen der Startampel ging es in den ersten Kurven des Suzuka Circuit eng zu und her. Und in der dritten Kurve krachte es: Albon war auf der Aussenseite der Bahn, Ricciardo hatte neben sich noch den Aston Martin von Lance Stroll und zog nach aussen – da gerieten sein Racing Bulls-Renner und der Williams aneinander.

Beide flogen ab und landeten in den Reifenstapeln. Ricciardo seufzte hinterher: «Die Autos, die vor mir auf den mittelharten Reifen losfuhren, sahen ganz in Ordnung aus, aber Yuki (Tsunoda) und ich hatten einen ziemlich schlechten Start auf dieser Mischung und die Jungs, die hinter uns auf weichen Reifen losgefahren waren, hatten ein leichtes Spiel.»

«Ich war auf der Suche nach Grip und bis zur zweiten Kurve legten sich die Probleme etwas, aber mir fehlte es am Ausgang immer noch an Traktion. Ich hatte einen Aston Martin links neben mir und achtete auf diesen. Dann rutschte ich etwas raus und geriet mit Alex aneinander», schilderte der Rennfahrer aus Perth.

«Leider war das ein kurzer Sonntag und es ist so ziemlich das Schlimmste, was einem Fahrer passieren kann, wenn man am Vortag noch guter Dinge ist und das Rennen dann so schnell vorbei ist. Aber das gehört zum Rennfahren dazu, so etwas passiert ab und zu und ich werde mir nun Yukis Rennen anschauen, um herauszufinden, was wir aus diesem Rennen lernen können», ergänzte der Australier, der auch im vierten Saisonlauf ohne Punkte blieb.

Albon erzählte nach dem frühen Aus: «Ich hatte einen etwas besseren Start als die Jungs auf den Medium-Reifen, nicht den Besten, aber ich hatte eine gute Traktion ausgangs der zweiten Kurve. Doch dann krachte ich mit Daniel zusammen und das war es dann. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat.»

Und der Williams-Pilot betonte: «Ich habe noch versucht, mich aus der Schusslinie zu bringen, aber ich konnte dies nicht schnell genug tun. Das ist natürlich sehr hart, wir sind nicht in der besten Position, wenn es um Ersatzteile geht. Und deshalb ist es sehr frustrierend, ich bin einfach sehr enttäuscht.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0