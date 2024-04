Charles Leclerc (4.): «Das ist irgendwie eigenartig»

Charles Leclerc zeigte auf dem Suzuka Circuit ein hervorragendes Rennen, schaffte es aber nicht aufs Podest. Er weiss, warum er die Top-3 verpasst hat. Und er verriet hinterher, worauf er sich fokussieren will.

Im Abschlusstraining zum Japan-GP musste Charles Leclerc noch eine bittere Pille schlucken. Als es im Q3 darauf ankam, schaffte er nur die achtschnellste Runde und entsprechend knifflig war seine Ausgangslage für den vierten Saisonlauf. Doch im Rennen machte er alles richtig – und schaffte es dank einer 1-Stopp-Strategie als Vierter ins Ziel.

Danach sagte der Ferrari-Pilot, dessen Teamkollege Carlos Sainz als Dritter aufs Treppchen durfte: «Wenn ich mir nur den heutigen Tag anschaue, bin ich ziemlich glücklich, denn ich glaube, wir hätten diesmal nichts besser machen können. Wir haben heute ein grossartiges Rennen gezeigt. Ich denke, das Ergebnis fiel hauptsächlich wegen des Qualifyings nicht besser aus.»

Und Leclerc gestand: «Darauf will ich mich nun konzentrieren, und das ist irgendwie eigenartig, denn bisher musste ich mich nie aufs Abschlusstraining fokussieren, da dieses zu unseren Stärken gehörte. Aber seit zwei Rennen tun wir uns schwer, die Reifen im Abschlusstraining ins richtige Arbeitsfenster zu bringen. Es ist nicht einmal die Performance an sich, die nicht stimmt. Es ist einfach das Aufwärmen der Reifen, das mir zuletzt Mühe bereitet hat, und ich zahlte dafür einen Preis, denn ich musste das Rennen von weiter hinten in der Startaufstellung in Angriff nehmen.»

«Aber abgesehen davon war mein Tempo wirklich gut, auch das Reifenmanagement im Rennen und die Kommunikation mit dem Team, genauso wie die Strategie waren grossartig. Es freut mich auch, dass ich zum Fahrer des Tages gekürt wurde, denn manchmal hast du gute Rennen, und keiner kriegt es mit. Das war diesmal anders», tröstete sich der 26-Jährige.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0