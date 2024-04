Ferrari-Eklat um Lewis Hamilton: «Bessere Fragen?» 10.04.2024 - 06:45 Von Mathias Brunner

© LAT Lewis Hamitlon

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton ist normalerweise die Nachsicht in Person. Aber manchmal reißt auch dem 103-fachen GP-Sieger der Geduldsfaden – so wie in Suzuka.