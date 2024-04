Österreich-GP: Chance – Fans auf der Startaufstellung

​Der richtige Ton für den Österreich-GP: Der Oscar-prämierte Komponist Hans Zimmer und Schlagzeuger Martin Grubinger präsentieren mit 50 ausgewählten Fans eine Bandversion der Hymne.

Großer Preis von Österreich: Die Performance einer eigens interpretierten Bundeshymne hat beim Formel-1-Lauf in der Steiermark Tradition und zählt zu den Highlights des Traditions-GP am Spielberg.

2024 dürfen sich tausende Zuschauer am Red Bull Ring sowie ein Millionenpublikum vor dem TV kurz vor Rennstart auf ein ganz besonderes Arrangement freuen: Der Oscar-prämierte Komponist Hans Zimmer und der weltbekannte Schlagzeuger Martin Grubinger vereinen ihre Kräfte und präsentieren gemeinsam mit 50 ausgewählten Fans direkt vor der Startaufstellung eine Bandversion der Hymne.

Jeder, der leidenschaftlich gerne singt oder musiziert, hat auch ohne Vorkenntnisse die einmalige Chance, am 30. Juni auf der Start-Ziel-Geraden vor den Augen der Formel-1-Stars zu rocken!

Mit der Musik-Spiel-App MyGroove können Interessierte die Hymne ab sofort auf einem Instrument ihrer Wahl lernen und sich mit ihrer Performance für einen Platz in der einzigartigen Band bewerben. Alle Infos gibt es unter www.redbullring.com

Auf einer Bühne mit weltbekannten Musikern und vor atemberaubender Kulisse mit tausenden Motorsportfans und allen 20 Formel-1-Fahrern die österreichische Bundeshymne performen – beim Österreich Grand Prix 2024 auf dem Red Bull Ring hat jeder die Chance auf dieses einzigartige F1-Erlebnis.



Mit der Musik-Spiel-App MyGroove können Fans gemeinsam mit weltbekannten Künstlern eine eigens von Hans Zimmer arrangierte Version der Hymne auf ihrem Instrument erlernen und sich mit ihrem Performance-Video für einen Platz in der Band bewerben.



MyGroove ist eine Musik-Spiel-App, in der man mit renommierten Musikern auf dem eigenen Instrument in einer Band spielen kann. Die Idee stammt von Schlagzeuger und Multi-Percussionist Martin Grubinger, der seine Kräfte mit einigen der besten Künstler der Welt vereint, um den digitalen Musikunterricht zu revolutionieren.



Von musikbegeisterten Anfängern bis zu aktiven Musikern, egal auf welchem Level man sich befindet, in der App können User eine Vielzahl von Songs auf ihrem Instrument lernen, gemeinsam mit den Artists in einer Band spielen und ihr Können dabei verbessern.



Diese sechs Bandinstrumente können mit MyGroove gespielt werden: Voice, Keys, Guitar, Bass, Drums und Percussion. Die App ist für iOS und Android verfügbar und kann bequem am Smartphone oder Tablet genutzt werden.



Martin Grubinger, Gründer von MyGroove, Initiator und musikalischer Leiter für die Hymnen-Challenge: «Für Hobby-Musikerinnen und -Musiker ist das eine Riesenchance. Auf der Start-Ziel-Geraden vor mehr als 100.000 F1-Fans am Red Bull Ring und einem weltweiten Millionenpublikum am Bildschirm unsere Bundeshymne zu spielen, ist ein einmaliger Moment, den man ein Leben lang nicht vergessen wird. Das Mitmachen ist total einfach. Ich würde mich freuen, wenn Teilnehmerinnen und Teilnehmer dank dieser Challenge erstmalig ein Musikinstrument in die Hand nehmen.»



Ob Neuling oder aktiver Musiker, Interessierte können unabhängig von ihrer musikalischen Erfahrung mitmachen und die Bundeshymne auf einem der fünf MyGroove Band-Instrumente Keys, Guitar, Drums, Bass und Percussion oder mit ihrer Stimme erlernen und proben.



Für alle weiteren Instrumente stehen in der App die entsprechenden Notenblätter zum Download zur Verfügung. Mit dem Upload des Videos ihrer besten Performance ist die Bewerbung abgeschlossen.



Nach Ende des Bewerbungszeitraums am 7. Juni (12.00 Uhr) wählt die Jury um Martin Grubinger die 50 besten Teilnehmer aus, die live beim F1-Rennen am Red Bull Ring dabei sind.



In einer Galerie auf der MyGroove-Website sind zudem alle Videobeiträge der Challenge sichtbar und können mit einem digitalen Applaus belohnt werden.



Kein Geringerer als der Komponist, Arrangeur und Musikproduzent Hans Zimmer, bekannt aus Hollywood-Kompositionen für Filme wie Dune, König der Löwen, Gladiator und Inception, hat das Neuarrangement für diesen Anlass übernommen.



Hans Zimmer: «Ich habe mit meiner Neuinterpretation versucht, die österreichische Hymne zu ehren – und ihr trotzdem einen neuen Ton zu verleihen. Es wird ein bisschen mehr Rock’n’Roll, ein bisschen mehr elektronisch und ein bisschen gefährlicher werden.»



«Was mich besonders fasziniert an der Hymne deines Lebens-Challenge ist genau das, was mich an Musik fasziniert – alle einladen mitzumachen und auch Musiker zu werden, auch wenn es nur für einen Tag ist.»



Seine Bandversion der Hymne können Teilnehmer beim Erlernen in der App bereits anhören, auf das komplette Kunstwerk dürfen sich die Besucher und Fernsehzuschauer des «Formula 1 Qatar Airways Großer Preis von Österreich 2024» bei der Livepremiere am 30. Juni freuen.



Bereits bei den Proben dürfen sich Teilnehmer auf die Begegnung mit bekannten Künstlern freuen. Internationale und heimische Stars wie Schlagzeuger Thomas Lang, Bassistin Julia Hofer, Pianist Hyung-ki Joo sowie die Sänger Monika Ballwein, Julian le Play und Anna Buchegger sind Teil der MyGroove All-Star-Band.



Sie führen User durch die unterschiedlichen Level der App, in denen die Hymne Schritt für Schritt erlernt und einstudiert werden kann.



Gemeinsam mit Martin Grubinger, Hans Zimmer und den 50 Challenge-Gewinnern werden auch einige von ihnen das musikalische Kunstwerk beim Grand Prix am Spielberg zum Leben erwecken.



Alle Informationen zur Challenge «Die Hymne deines Lebens» und zu MyGroove gibt’s unter mygroove.app



Alle Informationen zur Anreise und Tickets für den «Formula 1 Qatar Airways Großer Preis von Österreich 2024» gibt es unter www.redbullring.com und in der Red Bull Ring App.