Christian Danner: «So lange macht Verstappen weiter»

​Der dreifache Formel-1-Champion Max Verstappen hat schon einige Male gesagt, er werde sicher nicht so lange wie Fernando Alonso oder Lewis Hamilton fahren. Eine Einschätzung von Christian Danner.

Auf dem Papier läuft fast alles glatt für Red Bull Racing und Max Verstappen: Vier Rennen, vier Pole-Positions, drei Siege. Dazwischen aber auch der Ausfall wegen Bremsdefekts im Grand Prix von Australien.

In der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» hat Christian Danner über die Leistungen von RBR im ersten Teil dieser Saison gesprochen.

Der 66-jährige Münchner schmunzelt: «Als man Dr. Helmut Marko gefragt hat, ob er schon Glückwünsche für den Gewinn der WM 2024 entgegennehme, da war er richtig sauer! Marko meinte – wir haben ja erst vier Rennen hinter uns, da kommen noch 20 Grands Prix.»

«Ich sage – so entspannt vorne wegrollen, das kann auch Red Bull Racing nicht. Die müssen schon ran, die zwei Jungs. Max Verstappen mit etwas mehr Leichtigkeit. Aber Sergio Pérez musste sich schon enorm strecken, weil einem nichts geschenkt wird, auch wenn das Auto sehr, sehr gut ist.»



Zum Verstappen-Defekt in Australien sagt Danner in der Nachbetrachtung: «Wenn technische Gebrechen eintreten, ist das heute eher ungewöhnlich und dann auch noch etwas so Seltsames wie eine feststeckende Bremszange. Aber selbst ein so seltener Defekt ändert nichts daran – Max Verstappen hat ein tolles Team, mit herausragenden Ingenieuren und einer ganz starken Struktur.»



In Japan hat Verstappen die Marke von 3000 Führungsrunden in der Formel 1 überschritten. Danner meint: «Das Einzige, was Verstappen davon abhalten kann, alle Rekorde von Michael Schumacher und Lewis Hamilton zu brechen, ist schlichtweg die Möglichkeit, dass er das alles irgendwann mal nicht mehr will – weil ihm vielleicht der Stress und die Anzahl der Rennen zu viel werden. Aber so wie es derzeit läuft, müssen uns keine Sorgen machen. Max fährt noch eine ganze Weile.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0