Mike Krack: «Aston Martin nicht im Niemandsland»

​Aston Martin liegt nach vier Formel-1-Rennen 2024 auf dem fünften Zwischenrang, vor einem Jahr waren die Grünen noch zweite Kraft hinter Red Bull Racing. Teamchef Mike Krack zum Stand der Dinge.

Was für ein Unterschied doch zwölf Monate machen: Im ersten Saisonteil 2023 war Fernando Alonso die Sensation, in den ersten drei Rennen stand er auf dem Siegerpodest (jedes Mal als Dritter) und wurde beim vierten Lauf Vierter. Es folgten erneut Podestplätze (Dritter in Miami, sogar Zweiter in Monaco).

2024 muss der 42-jährige Spanier härteres Brot essen: Neunter in Bahrain, Fünfter in Jeddah, Achter in Melbourne, Sechster in Japan. Aston Martin war vor einem Jahr zweite Kraft hinter Red Bull Racing, nun liegen die Grünen auf dem fünften Zwischenrang, einen Punkt hinter Mercedes-Benz.

Aston Martin-Teamchef Mike Krack zieht folgende Zwischenbilanz: «Wir sind nicht im Niemandsland. Mercedes haben wir klipp und klar geschlagen, von McLaren sind wir nicht weit entfernt. Das ist ermutigend.»

«Aber jedes Rennwochenende ist lediglich eine Momentaufnahme. Wir werden in den kommenden Rennen von China, Miami und Imola bestätigen müssen, wo wir genau stehen.»

Aston Martin riskierte in Japan Einiges: Fernando Alonso ging auf weichen Reifen ins Rennen, und jeder weiß, wie hoch der Reifenverschleiß auf dem Suzuka-Asphalt ist.

Mike Krack weiter: «Wir hatten gebetet, dass sich einige Wolken vor die Sonne schieben würden, stattdessen kam prachtvollstes Wetter. Dann half uns die rote Flagge wegen des Unfalls von Ricciardo und Albon. Wenn du mit weichen Pirelli beginnst und die Walzen dann – wegen eines Abbruchs oder einer Safety Car-Phase – ruhen können, dann ist das Reifenmanagement damit einfacher.»



Aston Martin brachte in Japan einige Verbesserungen ans Auto, einschließlich eines neuen Unterbodens für den AMR24. Der Luxemburger Krack sagt: «Diese Autos sind so unfassbar kompliziert, da dauert es hin und wieder etwas, bis du neue Teile ideal nutzen kannst. In Suzuka haben wir das zweite freie Training wegen Regens verloren, also lernen wir noch immer über die jüngsten Verbesserungen. Unser Eindruck ist: Wir sind der Spitze etwas näher gerückt und können uns unter den RBR-Verfolgern behaupten. So muss es weitergehen.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0