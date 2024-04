Hamilton/Russell, Mercedes: Durchbruch trotz Schlappe

Lewis Hamilton vor George Russell in Japan

​Mercedes hat auch in Japan ein mäßiges Ergebnis eingefahren: Lewis Hamilton Neunter, George Russell Siebter. Aber Andrew Shovlin, leitender Ingenieur im F1-Team von Mercedes, macht den Fans Hoffnung.

Die Lage von Mercedes nach vier WM-Läufen 2024: Kein Besuch auf dem Siegerpodest, bestes Ergebnis Rang 5 von George Russell beim Saisonstart in Bahrain, WM-Zwischenrang 7 für Russell, Lewis Hamilton auch wegen des Motorschadens in Australien derzeit nur WM-Neunter, sein schlechtester erster Saisonteil in 18 Jahren Formel-1-Sport, Mercedes im Konstrukteurs-Pokal derzeit auf Platz 4, um nur einen Punkt vor Aston Martin.

In Suzuka (Japan) hat sich der Eindruck von Bahrain, Saudi-Arabien und Australien erhärtet: Unter ganz bestimmten Bedingungen oder in einem sehr engen Arbeitsfenster zeigt der Mercedes W15 ermutigenden Speed, nur ist es für den 26-jährigen Russell und für den 39-jährigen Hamilton extrem schwierig, in dieses Fenster zu gelangen und dort zu bleiben.

In der Nachbesprechung des Traditions-GP von Japan macht Andrew Shovlin den Fans Hoffnung. Denn der leitende Ingenieur des F1-Rennstalls von Mercedes sagt: «Wir haben in Suzuka versucht, eine Abstimmung zu erarbeiten, die das Verhalten des W15 vorhersehbarer macht.»

«Wir haben dabei erkannt, dass der Wagen überaus sensibel auf Änderungen der Windrichtungen und der Pistentemperatur reagiert. In solchen Fällen fallen wir sehr schnell wieder aus dem besten Arbeitsfenster, und aus diesem Grund sahen wir im Rennen nicht gut aus.»



«Selbst wenn die Ergebnisse von Suzuka das nicht verheißen – wir machen Fortschritte. Die Fahrzeugbalance war konstanter, die Fahrer fanden es einfacher, mit dem Wagen zu arbeiten.»



«Wenn du eine stabilere Arbeitsgrundlage hast, dann ist es für die Piloten auch leichter, mehr aus dem Fahrzeug zu holen. Wir haben in Japan viel gelernt, und das wollen wir schon in China umsetzen.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0