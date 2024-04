Max Verstappen und die Formel E: Betrunken oder was?

​Innerhalb einer Woche fanden in Japan gleich zwei hochdotierte Einsitzerrennen statt – die Formel E in Tokio und die Formel 1 in Suzuka. Max Verstappen lobt die Formel-E-Fahrer, aber nicht die Strecke.

Renn-Fans erhielten in Japan in einem kurzen Zeitraum gleich zwei Mal einen Leckerbissen serviert: Am 30. März trat die Formel E zum fünften Saisonrennen an, in den Straßen von Tokio. Am 7. April dann folgte der Traditions-GP der Formel 1 in Suzuka.

Bei fünf bisherigen Rennen der Elektro-Flitzer haben wir fünf verschiedene Sieger erlebt: Pascal Wehrlein in Mexiko-Stadt, Jake Dennis und Nick Cassidy in Diriyah, Sam Bird in São Paulo sowie Maximilian Günther in Tokio.

In der Formel 1 gab es drei Siege von Max Verstappen (Bahrain, Jeddah und Suzuka) und einen Volltreffer von Carlos Sainz (Melbourne).



Im Anschluss an den Großen Preis von Japan wurde Weltmeister Max Verstappen gefragt, ob er die Gelegenheit genutzt habe, ein wenig Formel-E-Luft zu schnuppern.



Der inzwischen 57-fache GP-Sieger antwortete so: «Was ich an der Formel E mag, das ist die hohe Qualität der Fahrer. Gegen einige davon bin ich früher gefahren, ein paar meiner Freunde treten dort an, also lasse ich die Formel E nie ganz aus den Augen.»



«Aber das ist keine Kategorie, in welcher ich selber gerne fahren würde. Ich fand es cool, mir die Strecke in Tokio anzusehen, aber dann sah ich einen üblen Sprungbuckel mitten auf der Bahn. Da muss ich mir die Frage stellen, wer eine Strecke so abnickt, der muss betrunken gewesen sein. Das fand ich sehr seltsam.»



«Aber nochmals: Talent ist im Formel-E-Feld reichlich vorhanden, und das trägt dazu bei, dass viele Rennen sehr aufregend sind.»



Vielleicht liegt der Nadelstich von Max Verstappen am Formel-E-Geschäftsleiter Jeff Dodds. Der hatte vor kurzem festgehalten, in der Formel 1 gewinne ohnehin meist Max Verstappen, solch eine Serie wolle die Formel E nicht sein.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0