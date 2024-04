Fernando Alonso: Aston Martin-Vertrag bis Ende 2026

​Formel-1-Star Fernando Alonso bleibt bei Aston Martin. Der 42-jährige Spanier hat einen neuen Mehrjahresvertrag bei den Grünen unterzeichnet, wie am 11. April bestätigt worden ist.

Noch vor kurzem hatte Fernando Alonso verschmitzt gesagt: «Mein Vertrag bei Aston Martin läuft aus, und so wie ich das sehe, bin ich der einzige vertragslose Weltmeister für 2025.» Übersetzung: Ich lasse mir alle Optionen offen.

Schon wurde Alonso von spanischen Journalisten in einen Mercedes geschrieben, und so mancher Berichterstatter glaubte, wir würden den Formel-1-Champion von 2005 und 2006 in der kommenden Saison gar in einem Rennwagen von Red Bull Racing wiedersehen. Weit gefehlt!

Am Abend des 11. April bestätigt Aston Martin: Der 32-fache GP-Sieger Alonso, inzwischen 42 Jahre alt, hat einen neuen Mehrjahresvertrag unterzeichnet im Rennstall des kanadischen Unternehmers Lawrence Stroll. Das neue Abkommen ist ausgelegt bis Ende 2026, wie Aston Martin-Teamchef Mike Krack bestätigt.

Der Luxemburger sagt: «Das sind fabelhafte Nachrichten für das Team. Wir haben in den vergangenen 16 Monaten ein starkes Band aufgebaut. Wir glauben gemeinsam an dieses Projekt, das Aston Martin zum GP-Sieger machen soll.»

«Fernando und ich standen in den vergangenen Monaten in einem intensiven Dialog, und er hat Wort gehalten: Bevor er mit einem anderen Rennstall spricht, will er sehen, wo die Reise von Aston Martin hingeht. Fernando glaubt an uns, und wir glauben an ihn.»



«Jeder kann sehen, wie erfolgshungrig Fernando Alonso ist. Er fährt besser als je zuvor, er ist fitter als je zuvor. Das neue Abkommen wird ihn weit in die Saison 2026 hineinführen, wenn wir die Arbeit mit Honda aufnehmen.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0