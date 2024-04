Martin Brundle über Mercedes: «Sehr beunruhigend»

​Der Engländer Martin Brundle, langjähriger GP-Fahrer und heute Formel-1-Experte der britischen Sky, macht sich Sorgen um Mercedes: «Sie bekommen diese Flügelautos einfach nicht in den Griff.»

Mercedes hat auch in Japan nicht glänzen können: George Russell Siebter, Lewis Hamilton Neunter. In einem Podcast der britischen Sky hat der 158-fache GP-Teilnehmer Martin Brundle die Lage der früheren Seriensieger analysiert.

Brundle, heute renommierter Grand-Prix-Experte, meint: «Die Bestätigung, wonach Mercedes Mühe mit dem Abgleich von Daten aus Windkanal und Simulation mit den Werten von der Rennstrecke habe, finde ich sehr beunruhigend.»

Der Sportwagen-Weltmeister von 1988 weiter: «Mercedes muss das eigene Auto schleunigst verstehen, und ich kann mir vorstellen, dass sich die Leute dort inzwischen große Sorgen machen. Bei Mercedes arbeiten viele sehr kluge Menschen, sie haben jede Menge Ressourcen zur Verfügung, Arbeitswerkzeuge und Budget. Ich selber kann nicht sagen, woran es liegt, denn wenn die Mercedes-Fachkräfte das alles nicht verstehen, wie soll ich es dann?»

«Aber der Eindruck bleibt, dass sie diese Flügelautos einfach nicht in den Griff bekommen. Und zwar im dritten Jahr in Folge. Sie tauchen jeweils mit dem neuen Rennwagen auf, glauben, endlich alles auf die Reihe gekriegt zu haben, mit vielen positiven Aussagen, und dann tauchen die alten Probleme wieder auf, wie etwa Bouncing.»



Der WM-Sechste von 1992 wittert: «Die größte Schwierigkeit besteht darin, dass der Wagen unter bestimmten Bedingungen wirklich schnell ist. Aber sie können diesen Speed nicht nach Wunsch reproduzieren, nicht von Training zu Training und nicht von GP-Wochenende zu GP-Wochenende.»



Fazit des 64-Jährigen: «Das gute Handling balanciert quasi wie Messers Schneide. Wenn es passt, dann prima, aber das kann ganz schnell kippen. Wenn so gescheite Leute das nicht hinbekommen, ist das für die Mannschaft sehr frustrierend und besorgniserregend.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0