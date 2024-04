Formel-1-WM 2025: 24 Rennen, Start in Australien!

​So früh wie noch nie hat die Formel 1 das WM-Programm für die nächstjährige Weltmeisterschaftssaison veröffentlicht: Saisonstart ist wie früher Australien, die Rennen werden regional besser gebündelt.

Ungewöhnlich früh hat die Formel 1 verkündet, wie das WM-Programm der kommenden GP-Saison aussehen soll. Geplant sind erneut 24 Rennen, der Saisonstart findet jedoch wieder wie früher in Australien statt (am 16. März).

Einer der Gründe dafür: Die Fastenzeit Ramadan findet im März statt, daher rücken die WM-Läufe von Bahrain und Saudi-Arabien in den April.

Nur eine Woche nach dem Rennen in Melbourne soll in China gefahren werden, dann folgt, eine Woche vor Bahrain und Saudi-Arabien, der Große Preis von Japan.

Im weiteren Verlauf der Saison wird Spanien um drei Wochen vorgezogen (also vor Kanada), Ungarn findet nach Belgien statt und nicht umgekehrt wie 2024.





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island