Haas-Teamchef von Nico Hülkenberg: «Kein Bullshit»

​Nico Hülkenberg zeigt 2024 bei Haas einen sehr guten ersten Saisonteil. Sein japanischer Haas-Teamchef Ayao Komatsu wehrt sich gegen einen Vorwurf, den sein Vorgänger Günther Steiner in die Welt gesetzt hat.

Im vergangenen Winter stapelte Ayao Komatsu tief. Der Japaner, von Rennstallbesitzer Gene Haas zum Teamchef gemacht, als Nachfolger von Günther Steiner, sagte in Sachen Konkurrenzfähigkeit: «Ich gehe davon aus, dass wir mit einem schwierigen ersten Saisonteil rechnen müssen.»

Und dann das: Nico Hülkenberg Zehnter in Jeddah und Neunter in Melbourne, Kevin Magnussen Zehnter in Australien, und wenn sich am Start des Japan-GP nicht ein Schutzprogramm aktiviert hätte, um Nicos Motor vor dem Abwürgen zu bewahren, wenn Hülkenberg dadurch nicht ans Ende des Feldes gefallen wäre, so hätte der Deutsche wohl erneut gepunktet, denn er kam nach toller Aufholjagd auf Platz 11 ins Ziel, nur fünf Sekunden hinter Yuki Tsunoda (Racing Bulls).

Mini-Aufreger nun im Fahrerlager: Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner hat behauptet, Ayao Komatsu habe die Chancen von Haas mit voller Absicht heruntergespielt – um nachher gut dazustehen.

Diesen Vorwurf lässt der 48-jährige Japaner nicht auf sich sitzen. In einer Medienrunde beteuert er: «Meine Aussage damals, das war kein Bullshit, kein Ablenkungsmanöver, kein Akt der Täuschung. Meine Aussage basierte auf den Erkenntnissen aus der Arbeit im Windkanal. Ich wusste, welchen Fortschritt wir machen würden, aber ich musste damit rechnen, dass die Fortschritte der Gegner mindestens so groß sein würden.»

«Ein weiterer Grund für meine damalige Skepsis: Wir verloren zwei Monate bei der Vorbereitung fürs 2024er Auto, weil wir für den Rennwagen von 2023 das erhebliche Austin-Update vorbereiten mussten. Nicht vergessen – wir sind das kleinste Team. Es ist ja nicht so, dass wir in Sachen Methodik alle Gegner in die Tasche stecken.»

«Nein, die Wahrheit ist vielmehr – ich kannte unsere Zahlen, und ich glaubte nicht, dass uns dadurch ein riesiger Schritt nach vorne gelingen würde. Schon gar nicht auf den siebten Platz im Konstrukteurs-Pokal. Jetzt mal Hand aufs Herz: Wer von uns hätte ahnen können, dass Alpine beim Saisonauftakt so mittelmäßig aussieht?»



Aber ein Körnchen Wahrheit steckt vielleicht doch in den Worten von Steiner, denn Komatsu sagt ebenfalls: «Es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, die eigenen Möglichkeiten schönzureden, und dann kommst du vielleicht nach Bahrain und bist Letzter. Da würden doch alle die Köpfe hängen lassen.»



«Ich erwartete vor dem Wintertest, dass wir sehr viel Gegenwind erhalten würden. Dann aber sah ich die Rundenzeiten im Dauerlauf und begann zu ahnen, dass wir uns im hart umkämpften Mittelfeld gut schlagen werden.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0