F1-Gerücht: Nachfolger für Lewis Hamilton steht fest

Nachdem Fernando Alonso durch seine Vertragsverlängerung mit dem Aston Martin Team aus dem Rennen ist, steht für viele Gerüchteköche fest, wer die Nachfolge von Lewis Hamilton bei Mercedes antreten wird.

Das Geschehen auf der Strecke bestimmt derzeit Champion Max Verstappen. Der Niederländer hat nach dem unverschuldeten Nuller von Melbourne in Suzuka wieder auf die Erfolgsspur gewechselt und seinen dritten Sieg in diesem Jahr eingefahren. Zudem sicherte er sich den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde.

Die WM führt der Red Bull Racing-Star vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez und dem Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz an. Letzterer musste in Saudi-Arabien eine bittere Pille schlucken, weil er sich wegen seines entzündeten Blinddarms operieren lassen musste, konnte der Spanier nicht am dritten Training, Qualifying und Rennen teilnehmen. Mit einem Sieg meldete er sich in Australien zurück.

Die gute Form des Sohns der gleichnamigen Rallye-Legende sorgt für viel Gesprächsstoff, schliesslich ist Sainz auf Cockpit-Suche, weil er bei Ferrari nach der laufenden Saison durch Lewis Hamilton ersetzt wird. Der 29-Jährige aus Madrid wird denn auch als heissester Kandidat für die Nachfolge des siebenfachen Champions bei Mercedes gehandelt.

Die Kollegen der «Gazzetta dello Sport» sind sich sogar sicher, dass der bisherige Ferrari-Pilot einen zweijährigen Vertrag beim Werksteam der Sternmarke unterschrieben hat. Demnach soll Mercedes-Junior Andrea Kimi Antonelli noch mehr Zeit bekommen, um beispielsweise beim Mercedes-Kundenteam Williams Formel-1-Erfahrung zu sammeln, bevor er im Werksteam des deutschen Autobauers zum Zug kommt.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff liess sich bisher nicht in die Karten blicken, wenn es um die Fahrer-Paarung ab 2025 geht. Der Wiener wiederholt seit Bekanntgabe von Lewis Hamiltons Abgang nach der laufenden Saison, dass er sich bei der Entscheidung über dessen Nachfolge Zeit lassen will.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0