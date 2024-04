Fernando Alonso: «Dann wäre ich nicht glücklich»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso meinte vor seiner Vertragsverlängerung mit Aston Martin, dass er sich Rücktrittsgedanken machte. Dass er ins Grübeln kam, hatte nichts mit dem Rennfahren zu tun, wie er betont.

So richtig glauben wollte es niemand, als Fernando Alonso sagte, er müsse sich erst einmal Gedanken darüber machen, ob er in der Formel 1 weitermachen wolle, bevor er sich mit der Frage befasst, für welches Team er antreten werde. Denn dem zweifachen Weltmeister steht die Freude an der Rennfahrerei ins Gesicht geschrieben.

Und seine Auftritte im grünen Renner von Aston Martin beweisen, dass er kein bisschen müde geworden ist, auch wenn er mit 42 Jahren der älteste Fahrer im Feld ist – woran ihn zahlreiche Fragen der Medienschaffenden erinnern. Die Begründung für seinen Verbleib in der Königsklasse leuchtet denn auch ein. «Ich liebe, was ich tue, und wenn ich zuhause sitzen und mir die Formel-1-Rennen anschauen würde, dann wäre ich nicht glücklich. Denn derzeit habe ich immer noch das Gefühl, dass ich hierher gehöre.»

«Und sollte ich eines Tages spüren, dass ich nicht mehr motiviert oder nicht mehr gut in Form oder nicht schnell genug bin, dann werde ich als Erster die Hand heben und es sagen», versprach der stolze Asturier nach seiner Vertragsunterzeichnung.

Die Zweifel an der Fortsetzung seiner Karriere hatten denn auch nichts mit der Rennfahrerei an sich zu tun, stellte Alonso klar. «Die Formel 1 fordert deine ganze Zeit und Energie, du musst als Fahrer im Grunde alles andere aufgeben. Und es ging dabei nicht um den Racing-Faktor, sondern vielmehr um das Reisen, um ehrlich zu sein», gestand der 32-fache GP-Sieger.

