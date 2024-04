Andrea Stella: «Ferrari ist nicht weit voraus»

Mit 51 Punkten Rückstand auf Ferrari reist das McLaren-Team als WM-Dritter zum fünften Kräftemessen nach China. Teamchef Andrea Stella ist zuversichtlich, die Lücke zu den Italienern schliessen zu können.

Das McLaren-Team belegt nach dem Rennen in Suzuka den dritten Zwischenrang der Team-Tabelle. Vor dem Traditionsrennstall aus Woking liegt das Ferrari-Team, das über ein Punkte-Polster von 51 WM-Zählern verfügt. McLaren-Teamchef Andrea Stella ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft den Rückstand auf den ältesten GP-Rennstall der Welt aufholen kann.

Der Ingenieur sagt im «F1 Nation»-Podcast: «Ich denke, wir werden in diesem Jahr einen Entwicklungskampf erleben, denn diese Autos verfügen noch über viel Potenzial, das man ausschöpfen kann. Und genau darauf haben wir unser Augenmerk gelegt.» Und mit Blick auf Ferrari hält er fest: «Ich würde sagen, Ferrari ist nicht weit voraus. Es ist gut, dass sie nur ein paar Zehntel schneller sind als wir.»

«Auf einer Strecke wie dieser hier in Suzuka, auf der die Reifen stark abbauen und das Überholen bis zu einem gewissen Grad ziemlich einfach ist, ist es schwierig, ein schnelleres Auto hinter sich zu halten, auch wenn man im Qualifying wirklich stark war, wie es bei uns der Fall war. Deshalb spiegelt das Ergebnis auch so ziemlich das aktuelle Kräfteverhältnis», erklärte der Italiener.

Und Stella verriet auch: «Wir hatten in Japan auf einen Podestplatz gehofft, aber im Rennen haben wir erkannt, dass dieser nicht in Reichweite lag. Ich hoffe aber, dass wir bald ein paar Weiterentwicklungen ans Auto bringen werden, die uns helfen, dieses Ziel zu erreichen. Wir werden in Miami ein paar Updates dabei haben. Auch wenn es ein Sprint-Event ist, versuchen wir, sie dort auf die Strecke zu bringen. Im Verlauf der Saison werden wir mindestens einmal, wenn nicht zweimal, nachlegen.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine