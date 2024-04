Sauber hofft auf «Extra-Liebe» für Zhous Heimrennen

Das erste Rennen nach fünf Jahren wieder in China ist ein ganz besonderes für Zhou Guanyu. Der Chinese fährt seinen ersten Heim-Grand-Prix. Sein Team hofft auf Extra-Liebe und Extra-Unterstützung von den Rängen.

Für das heimische Publikum wird es, egal wie das Rennen ausgeht, in jedem Fall ein historischer Grand Prix sein: Das Rennen in Shanghai am Wochenende ist der erste Heim-Grand-Prix eines chinesischen Piloten. Nach vier Jahren Corona-Unterbrechung ist die Formel 1 zurück in China – mit dem Chinesen Zhou Guanyu, der im Sauber erstmals vor seinem Heim-Publikum antritt.

Sein Teamkollege Valtteri Bottas sagt: «Mit Zhou, der hier den ersten Heim-Grand-Prix für einen chinesischen Fahrer überhaupt fahren wird, werden wir sicher Extra-Liebe und Extra-Support von den Fans spüren, die die Rückkehr besonders machen werden.»

Zhou selbst: «Ich könnte mich nicht mehr freuen, endlich auf heimischem Boden in Shanghai zu fahren. Der erste chinesische Fahrer zu sein, der jemals in der Formel 1 in China antritt, bedeutet mir sehr viel. Es erfüllt mich mit großer Freude, Stolz und Verantwortung.»

Der in Shanghai geborene Formel-1-Pilot: «Für mich ist es nicht nur ein Rennen: Nach vier Jahren Pause kehrt die Meisterschaft endlich zurück, und mit einem chinesischen Fahrer in der Startaufstellung werden wir Geschichte schreiben. Es ist eine Gelegenheit, künftige Generationen zu inspirieren und ihnen den Weg zu ebnen, sich für den Sport zu interessieren.»

Die Begeisterung, ihren chinesischen Fahrer zu sehen, war riesig. Die Stadt ist im Formel-1-Fieber. Und die Strecke wird voll!

Zhou: «Wir haben die Leidenschaft gesehen, die uns dort erwarten wird, als die Tickets in den Verkauf gingen und innerhalb von Stunden ausverkauft waren. Mein Land liebt den Rennsport und hat seit Jahren auf diesen Moment gewartet.»

Nach vier Jahren Corona-Pause ist China erstmals seit 2019 wieder zurück im Kalender. Für Sauber kann es bei dem Rennen eigentlich nur bergauf gehen. Das Team ist punktlos Letzter, hatte zuletzt immer wieder mit verpatzten Boxenstopps zu kämpfen. In Japan wirkte es, als sei das Problem langsam ein wenig unter Kontrolle. Jetzt hofft das Schweizer Team, das ab 2026 zu Audi wird, sich aus der Gruppe der drei punktlosen Teams am Schluss der Team-Wertung lösen zu können.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0