Nico Hülkenberg: Was er Haas beim China-GP zutraut

​Erstmals seit 2019 wird auf dem Shanghai International Circuit wieder Formel 1 gefahren. Nico Hülkenberg hat gute Erinnerungen an diese Rennstrecke: Sechster 2014 mit Force India und 2018 mit Renault.

Die Königsklasse kehrt nach China zurück: Erstmals seit 2019 erleben die Fans ausserhalb der Millionenstadt Shanghai einen Grand Prix, und aus verschiedenen Perspektiven ist die Rückkehr ein Knaller. Erstens ist das Publikumsinteresse viel größer, weil mit Guanyu Zhou (Sauber) ein Einheimischer am Start steht. Und zweitens wird erstmals 2024 im Sprintformat gefahren.

Nico Hülkenberg ist von 2010 bis 2019 in China gefahren: Im ersten Jahr mit Williams, von 2012 bis 2016 mit Force India (heute Aston Martin), von 2017 bis 2019 als Renault-Werksfahrer.

Der 36-jährige Deutsche sagt: «Ich finde es aufregend, dass wir wieder auf dieser Strecke antreten. Ich bin gespannt zu sehen, wie sehr sich Shanghai in diesen fünf Jahren verändert hat.»

«Ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin immer gerne in Shanghai gefahren. Auf dieser Strecke musst du eher auf die Vorderreifen achten als auf die hinteren Walzen, und das liegt mir.»

«Das Layout dieser Bahn ist eigenwillig, mit vielen mittelschnellen und einigen langsamen Passagen, das sollte ganz gut zu unserem 2024er Rennwagen passen.»



Zum Sprintwochenende meint der WM-Siebte von 2017: «Ich war vergangene Saison in diesem Format unterschiedlich erfolgreich. Einige Male lief es sehr gut, einige Male leider weniger toll. Ich habe grundsätzlich kein Problem mit diesem Wochenendverlauf. Ich bin einer, der offen ist gegenüber Veränderungen, und in diesem Jahr ist der Ablauf wieder leicht geändert. Es wird interessant sein zu sehen, wer sich am besten darauf einstellen kann.»





