Damon Hill: «Du wirst nicht plötzlich Max Verstappen»

​Der frühere Williams-Star Damon Hill (63) spricht über den heutigen Williams-Piloten Logan Sargeant (23): «Was in Japan mit dem Amerikaner passiert ist, das sollte ihm und dem Team zu denken geben.»

Logan Sargeant tut sich weiterhin schwer in der Königsklasse. 2023, in seinem ersten Jahr mit Williams, erhielt er nur durch den Ausschluß von Lewis Hamilton und Charles Leclerc in Austin einen WM-Punkt geschenkt. 2024 ist er punkteloser WM-Letzter, mit Rang 14 in Jeddah als Highlight und einer anhaltend hohen Fehlerquote.

Was derzeit mit dem 23-jährigen Piloten aus Fort Lauderdale (Florida) passiert, das gibt auch dem vierzig Jahre älteren Damon Hill zu denken. Im Podcast F1 Nation sagt der englische Formel-1-Champion von 1996: «Deine Möglichkeiten als Fahrer sind begrenzt. Es gibt Dinge, auf welchen du einen Einfluss hast, und es gibt Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Du musst dich auf alles konzentrieren, was du verändern kannst.»

«Was nun Logan Sargeant angeht, so sollte der Japan-Crash im ersten Training ihm und dem Team zu denken geben. Das machte für mich den Anschein eines Fahrers, der unter Druck steht, möglichst schnell etwas Brillantes aus dem Helm zu zaubern.»

Der Rat des 22-fachen GP-Siegers Hill: «Jetzt ist es ganz wichtig, dass Logan nicht in Panik gerät, sondern einen kühlen Kopf behält. Du musst im Rahmen deiner Möglichkeiten bleiben. Du wirst nicht plötzlich Max Verstappen. Du musst deine eigenen Grenzen kennen.»

«Logan Sargeant sollte einfach versuchen, einen soliden Job zu machen und den ganzen Rest ausblenden. Es wäre jetzt klug, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Training für Training, Runde für Runde, ja beinahe schon Kurve für Kurve; also im Kleinen beginnen, die Elemente in Ruhe zusammensetzen, eine gute Rundenzeit erzielen, sich selber ein Fundament des Vertrauens gießen. Sargeant soll seine Situation nicht verkopfen, sondern die Aufgaben teilen und eine um die andere angehen.»



Die Vorgabe für Sargant im zweiten Formel-1-Jahr, gemäß Williams-Teamchef Logan Sargeant: Näher an Team-Leader Alex Albon heranrücken, Fehlerquote senken, Punkte einfahren.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0