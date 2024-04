Jacques Villeneuve betont: Leclerc muss sich beweisen

Das Image, über Weltmeister-Qualitäten zu verfügen, hat Charles Leclerc bereits, sagt GP-Veteran Jacques Villeneuve. Den Beweis, dass er das Zeug zum Champion hat, muss der Monegasse aber noch erbringen.

Im nächsten Jahr wird Charles Leclerc bei Ferrari einen neuen Teamkollegen an seiner Seite haben, der bereits sieben WM-Titel errungen hat. Lewis Hamilton ist mit 103 GP-Siegen der erfolgreichste Pilot in der Geschichte der Formel 1, entsprechend gross sind die Erwartungen an den 39-jährigen Briten, obwohl der letzte Triumph von Hamilton schon mehr als zwei Jahre zurückliegt.

Leclercs Leistungsausweis fällt bescheidener aus: Der 26-Jährige aus Monte Carlo hat in 127 GP-Teilnahmen fünf Siege und insgesamt 32 Podestplätze erzielt. Trotzdem gilt er als Fahrer mit Weltmeister-Qualitäten. Dass er zu Recht zu den grossen Talenten im Formel-1-Feld gezählt wird, hat er nicht nur mit seinen ersten Plätzen bewiesen. Immer wieder schafft er es, am Steuer seiner roten Göttin zu glänzen – zuletzt etwa im jüngsten Rennen in Japan, in dem er nach der frühen roten Flagge mit nur einem Stopp auskam, weil er seine Reifen ungewöhnlich lange am Leben hielt.

Dennoch: Den Beweis, dass er das Zeug zum Weltmeister hat, muss Leclerc noch erbringen, wie Jacques Villeneuve betont. Der Weltmeister von 1997 sagte im Gespräch mit den Kollegen von «gpfans.com»: «Lewis Hamilton hat schon WM-Titel eingefahren, er hat viele Rennen gewonnen und eigentlich alles schon erreicht.»

«Das ist ganz anders als bei Fahrern, die ohne einen WM-Titel oder einen GP-Sieg errungen zu haben bei Ferrari an Bord geholt wurden, und deren Image als weltmeisterlicher Pilot vom Team aufgebaut wurde. So wurde beispielsweise das Image von Leclerc aufgebaut, aber er hat den Beweis für seine Weltmeister-Qualitäten noch nicht erbracht», ergänzte der 53-jährige Kanadier, der sich auf den teaminternen Vergleich zwischen Hamilton und Leclerc freut.

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0