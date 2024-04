Fred Vasseur: «Einfacher, wenn das Tempo stimmt»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagt über die Arbeit an der Boxenmauer: «Alles bewegt sich in die gleiche Richtung und läuft reibungslos ab»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur durfte sich in Suzuka über die Plätze 3 und 4 von Carlos Sainz und Charles Leclerc freuen. Dass es für die Scuderia aus Maranello besser läuft, hat einen einfachen Grund, erklärte er.

Das Ferrari-Duo hat einen guten Start in die neue Saison hingelegt, die beiden Scuderia-Söldner Charles Leclerc und Carlos Sainz belegen nach vier Rennen die Zwischenränge 3 und 4 in der WM-Tabelle – direkt hinter WM-Leader Max Verstappen und dessen Teamkollegen Sergio Pérez.

Besonders gut läuft es für den Spanier, der von den vier bisherigen Rennen eines verpasst hat – weil er sich am Blinddarm operieren lassen musste – die restlichen drei GP aber auf dem Podest beenden konnte. In Melbourne kreuzte er die Ziellinie gar als Erster.

Beim jüngsten Kräftemessen in Suzuka wurde er Dritter. Sein Teamkollege kam direkt hinter ihm auf Position 4 ins Ziel. Der Monegasse schaffte dies, weil er so schonend mit den Reifen umging, dass er nach der roten Flagge mit nur einem Boxenstopp durchkam.

Die Strategie ging auf und Leclerc konnte von Startplatz 8 aus nach vorne kommen. Fred Vasseur erklärte, was sich geändert hat, denn in den Vorjahren lagen die Strategen der Roten nicht immer richtig. Der Teamchef erklärte: «Es ist einfacher, wenn der Speed stimmt. Das hat auch mit dem Selbstvertrauen zu tun.»

Alles laufe an der Boxenmauer nun sehr viel ruhiger ab, erzählte der Franzose. «Da kann man am Besten die richtigen Entscheidungen finden. Alles bewegt sich in die gleiche Richtung und läuft reibungslos ab.» Wenn es nicht gut laufe, gestaltet sich die Entscheidungsfindung entsprechend schwieriger, weiss er aus Erfahrung.

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0