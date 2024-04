Max Verstappen über China-GP: Darauf kommt es an 17.04.2024 - 12:40 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Max Verstappen freut sich auf die Formel-1-Rückkehr in China

Formel-1-Champion Max Verstappen freut sich nach seinem Sieg in Suzuka auf das GP-Comeback in China. Der Red Bull Racing-Star weiss, welche Faktoren wichtig sind, um ein erfolgreiches Wochenende in Schanghai zu erleben.