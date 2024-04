Live-Ticker China: Verstappen mit Klecks im Reinheft

​Verblüffend: Von 24 in dieser GP-Saison 2024 befahrenen Formel-1-Rennstrecken gibt es für Red Bull Racing-Star Max Verstappen nur zwei, auf welchen er noch ohne Sieg ist, Kleckse in seinem Reinheft.

Beim Grand Prix von Japan 2024 hat der dreifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen seinen 57. GP-Sieg errungen. Der 26-jährige Niederländer hat nun auf 25 verschiedenen Formel-1-Pisten den Siegerpokal überreicht erhalten, nur Lewis Hamilton hat auf noch mehr Pisten triumphiert (auf 31).

Wenn wir uns das WM-Programm 2024 angucken, so finden wir lediglich zwei Pisten/Länder, auf welchen der Red Bull Racing-Star Verstappen noch nicht gewinnen konnte – China und Singapur. Es sind zwei unübersehbare Kleckse im Reinheft des Ausnahme-Racers.

Auf dem Shanghai International Circuit ist Verstappen bislang fünf Mal angetreten, 2015/2016 mit Toro Rosso (heute die Racing Bulls), seit 2017 mit Red Bull Racing. Nur einmal stand Max in China auf dem Siegerpodest, 2017 als Dritter hinter Lewis Hamilton (Mercedes) und Sebastian Vettel (Ferrari).

Auch die Red Bull Racing-Bilanz in China ist durchaus ausbaufähig: RBR eroberte dort zwar den ersten GP-Sieg überhaupt, mit Sebastian Vettel vor Mark Webber 2009, dann aber dauerte es neun Jahre bis zum nächsten Volltreffer, 2018 mit Daniel Ricciardo.





57 GP-Siege von Max Verstappen

5

Mexiko und Österreich



4

Abu Dhabi



3

Spanien, Belgien, Niederlande, USA (Texas), Japan



2

Brasilien, Großbritannien, Reggio Emilia, Monaco, Frankreich, Saudi-Arabien, Miami, Kanada, Ungarn, Italien (Monza), Bahrain



1

Malaysia, Deutschland, Aserbaidschan, Australien, Katar, Las Vegas



Ob Verstappen seine Bilanz in China aufhübschen kann, darüber halten wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich finden Sie hier als Service auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF.





