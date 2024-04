Charles Leclerc (Ferrari): «Sollten näher dran sein»

Ferrari-Star Charles Leclerc kam in Suzuka als Vierter ins Ziel. Der Monegasse glaubt: In Schanghai sollten die Roten näher an Red Bull Racing dran sein. Das Weltmeister-Team wird aber die Nase vorn haben, prophezeit er.

Zwei Mal stand Charles Leclerc in der bisherigen Formel-1-Saison, die erst vier Rennwochenenden alt ist, auf dem Podest. Der Ferrari-Star schaffte es in Saudi-Arabien als Dritter aufs Treppchen, beim darauffolgenden Rennen in Melbourne wurde er Zweiter. Beide Male sicherte er sich auch den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde. Die Rennen in Bahrain und Japan beendete er jeweils als Vierter.

Beim jüngsten Rennen auf der Achterbahn in Suzuka überzeugte der Monegasse mit seinem Reifenmanagement. Er kam nach der roten Flagge mit nur einem Stopp durch und konnte sich so von Startplatz 8 nach vorne arbeiten. Das Rennwochenende in China nimmt er als WM-Dritter in Angriff.

Vor der Rückkehr auf den «Shanghai International Circuit» sagt der 26-Jährige: «Auf dem Papier sollten wir auf dieser Strecke etwas stärker sein als in Suzuka. Aber wir werden das Wochenende wie jedes andere angehen. Red Bull Racing wird hier wohl auch die Nase vorn haben, und ich denke, wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und darauf, alles aus den beiden Qualifying-Sessions herauszuholen. Im Renntrimm waren wir in diesem Jahr generell ziemlich gut unterwegs.»

Und der Rennfahrer aus Monte Carlo betont: «Ich denke, im Rennen sollten wir näher dran sein an der Spitze. Aber mal schauen, wie es läuft, es ist schon lange her, seit wir hier unterwegs waren, und der Asphalt wurde angestrichen, wenn ich es richtig gesehen habe. Mal schauen, wie sich unser Auto darauf verhält.»

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0