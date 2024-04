Haas-Update in China: Das sagt Nico Hülkenberg

Das Haas-Update wird erst in Imola für beide Autos bereit sein. Ein Teil davon kommt aber schon in China zum Einsatz. Nico Hülkenberg wird sich gedulden müssen, bis er die neuen Teile bekommt. Trotzdem freut er sich.

In Japan verpasste Nico Hülkenberg die Punkteränge nur knapp. Der Emmericher kreuzte die Ziellinie als Elfter, nur 5,5 Sekunden nach Lokalmatador Yuki Tsunoda, der sich in seinem Heimspiel den letzten WM-Zähler sichern konnte. In Schanghai erwartet das Haas-Team eine Strecke, die besser zum aktuellen GP-Renner passen sollte, wie Hülkenberg erklärt.

Und der US-Rennstall hat auch neue Teile im Gepäck, die allerdings Hülkenbergs Teamkollege Kevin Magnussen bekommen soll. Dennoch freut sich der Deutsche über das Update, über das er im Fahrerlager von Schanghai sagt: «Es ist nichts Grosses, aber wir hoffen natürlich, dass wir unsere Leistung damit verbessern können. Es sind Kleinigkeiten, die auf dem Papier vielversprechend sind.»

«Aber das müssen wir auf der Strecke auch bestätigen», mahnt Hülkenberg im gleichen Atemzug. Und er betont: «Wenn man sich anschaut, wie hart umkämpft das Mittelfeld ist, dann ist es natürlich gut, so früh schon nachzulegen.»

Die Hoffnung schürt auch die Streckencharakteristik von Schanghai. Der 36-Jährige betont: «Auf dem Papier sollte es ein besseres Pflaster für uns sein, denn die Piste hier umfasst mehr langsamere Passagen als Suzuka, die unserem Auto besser schmecken sollten. Ich mag das Layout und ich denke, vor uns liegt ein spannendes Rennwochenende, auf das ich mich freue.»

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0